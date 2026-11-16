Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο Νικήτας Κακλαμάνης: «Η Βουλή τιμά όλους όσους ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία»
Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο Νικήτας Κακλαμάνης: «Η Βουλή τιμά όλους όσους ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία»
«Η Δημοκρατία και η Ελευθερία δεν είναι δεδομένες, για την προάσπισή τους χρειάζεται αγώνας και συνεχής εγρήγορση» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής
Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 16/11, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας.
Ο Νικήτας Κακλαμάνης αμέσως μετά την κατάθεση δήλωσε: «Η Βουλή των Ελλήνων τιμά όλους όσους τον Νοέμβριο του 1973 ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη Δικτατορία. Σε καιρούς έντονης πολιτικής αμφισβήτησης, όπου τα πολιτικά άκρα δοκιμάζουν τις αντοχές των Δημοκρατικών κοινωνιών, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ.
Η Δημοκρατία και η Ελευθερία δεν είναι δεδομένες. Για την προάσπισή τους χρειάζεται αγώνας και συνεχής εγρήγορση.»
Ο Νικήτας Κακλαμάνης αμέσως μετά την κατάθεση δήλωσε: «Η Βουλή των Ελλήνων τιμά όλους όσους τον Νοέμβριο του 1973 ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη Δικτατορία. Σε καιρούς έντονης πολιτικής αμφισβήτησης, όπου τα πολιτικά άκρα δοκιμάζουν τις αντοχές των Δημοκρατικών κοινωνιών, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ.
Η Δημοκρατία και η Ελευθερία δεν είναι δεδομένες. Για την προάσπισή τους χρειάζεται αγώνας και συνεχής εγρήγορση.»
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