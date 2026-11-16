Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο Νικήτας Κακλαμάνης: «Η Βουλή τιμά όλους όσους ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία»

«Η Δημοκρατία και η Ελευθερία δεν είναι δεδομένες, για την προάσπισή τους χρειάζεται αγώνας και συνεχής εγρήγορση» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής