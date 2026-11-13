Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Πρωτοφανής θεσμική κυβίστηση η αποχή από την ψηφοφορία για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Στο στόχαστρο και ο Παναγιώτης Δουδωνής – Η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι αρχικά είχε χαρακτηρίσει εξαιρετική την υποψηφιότητα του Άλκη Δερβιτσιώτη, αλλά στη συνέχεια αρνήθηκε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία





Οι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «πρωτοφανή θεσμική κυβίστηση», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είχε αρχικά συμφωνήσει με την υποψηφιότητα του καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη, τον οποίο ο κ. Δουδωνής είχε χαρακτηρίσει εξαιρετική επιλογή, αλλά τελικά επέλεξε να μη συμμετάσχει στην ψηφοφορία.



Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είχε προσέλθει με προτάσεις για την επιλογή επικεφαλής στον Συνήγορο του Πολίτη και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έπειτα από συμφωνία με την αξιωματική αντιπολίτευση.



Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από την αρχική συμφωνία, παρουσιάζοντας διαφορετικό υποψήφιο και ζητώντας οι δύο διαδικασίες να πραγματοποιηθούν ξεχωριστά.



Καθώς δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες από το Σύνταγμα κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, ο πρόεδρος της Βουλής διέκοψε τη συνεδρίαση, δηλώνοντας ότι θα επανέλθει με την ίδια ή με διαφορετική πρόταση.



Άλκη Δερβιτσιώτη, επισημαίνοντας ότι συγκαταλέγεται στους καταλληλότερους υποψηφίους για την ηγεσία Ανεξάρτητης Αρχής.



Ο καθηγητής είχε καταθέσει υποψηφιότητα τόσο για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και για την προεδρία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.



Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επανήλθε σήμερα με πρόταση για τον Άλκη Δερβιτσιώτη, αυτή τη φορά για τη θέση του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.



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Παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προηγουμένως εκφραστεί θετικά για τον συγκεκριμένο πανεπιστημιακό, επέλεξε να απέχει από την ψηφοφορία, απόφαση που οι κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζουν ακατανόητη και προσβλητική για τον ίδιο.



Παράλληλα, στρέφονται προσωπικά κατά του Παναγιώτη Δουδωνή, κατηγορώντας τον ότι αντιφάσκει τόσο σε σχέση με προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του όσο και με τη στάση που τήρησε το κόμμα του στη διαδικασία επιλογής προέδρου της Αρχής.



Κλείνοντας, οι κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι η επιλογή επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών απαιτεί ευρεία συναίνεση, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, και κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ ότι αντιμετωπίζει τη διαδικασία με μικροκομματικά κριτήρια.



Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τον Παναγιώτη Δουδωνή εξαπολύουν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή την απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απέχει από την ψηφοφορία για την επιλογή προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Οι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «πρωτοφανή θεσμική κυβίστηση», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είχε αρχικά συμφωνήσει με την υποψηφιότητα του καθηγητή, τον οποίο ο κ. Δουδωνής είχε χαρακτηρίσει εξαιρετική επιλογή, αλλά τελικά επέλεξε να μη συμμετάσχει στην ψηφοφορία.Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη συνεδρίαση της, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είχε προσέλθει με προτάσεις για την επιλογή επικεφαλής στον Συνήγορο του Πολίτη και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έπειτα από συμφωνία με την αξιωματική αντιπολίτευση.Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, τουπαναχώρησε από την αρχική συμφωνία, παρουσιάζοντας διαφορετικό υποψήφιο και ζητώντας οι δύο διαδικασίες να πραγματοποιηθούν ξεχωριστά.Καθώς δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες από το Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Βουλής διέκοψε τη συνεδρίαση, δηλώνοντας ότι θα επανέλθει με την ίδια ή με διαφορετική πρόταση.Οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι στην ίδια συνεδρίαση ο Παναγιώτης Δουδωνής είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετική» την υποψηφιότητα του καθηγητή, επισημαίνοντας ότι συγκαταλέγεται στους καταλληλότερους υποψηφίους για την ηγεσία Ανεξάρτητης Αρχής.Ο καθηγητής είχε καταθέσει υποψηφιότητα τόσο για τη θέση τουόσο και για την προεδρία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ηεπανήλθε σήμερα με πρόταση για τον Άλκη Δερβιτσιώτη, αυτή τη φορά για τη θέση του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Η συγκεκριμένη επιλογή, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, έγινε επειδή η θητεία του προέδρου της Αρχής έχει λήξει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ στον Συνήγορο του Πολίτη υπάρχει επικεφαλής που εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.Παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προηγουμένως εκφραστεί θετικά για τον, επέλεξε να απέχει από την ψηφοφορία, απόφαση που οι κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζουν ακατανόητη και προσβλητική για τον ίδιο.Παράλληλα, στρέφονται προσωπικά κατά του, κατηγορώντας τον ότι αντιφάσκει τόσο σε σχέση με προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του όσο και με τη στάση που τήρησε το κόμμα του στη διαδικασία επιλογής προέδρου της Αρχής.Κλείνοντας, οι κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι ηαπαιτεί ευρεία συναίνεση, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, και κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ ότι αντιμετωπίζει τη διαδικασία με μικροκομματικά κριτήρια.

«Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βρέθηκε από “σπόντα” στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτόν τον θεσμικό ρόλο, οφείλει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και όχι να περνά ακόμη και κάτω από τον ήδη χαμηλό πήχη που το ίδιο θέτει με τις επιλογές του», αναφέρουν χαρακτηριστικά.





Απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:



«Οι κυβερνητικές πηγές επιβεβαίωσαν την αλαζονική αντίληψη του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όλα να ράβονται στα μέτρα τους, ακόμη και οι θεσμοί. Παζάρι, αδιαφάνεια και αλλεργία στη λογοδοσία.

Όμως, το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κουρελόχαρτο στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας.

Μπορούν να βρουν τους συνεργάτες που τους ταιριάζουν στα αντιθεσμικά παιχνίδια τους. Δεν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε.



Και μερικές σκληρές αλήθειες:

Πώς ακριβώς «διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν πλειοψηφίες» στην προηγούμενη διάσκεψη, τη στιγμή που διαπιστώθηκε πλειοψηφία 3/5 στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα;



Γιατί η Νέα Δημοκρατία άλλαξε γνώμη και σήμερα στήριξε άλλο πρόσωπο;



Αναφέρονται σε υποψηφιότητα του κ Δερβιτσιώτη γενικά και αόριστα. Δεν θυμούνται ότι το ΠΑΣΟΚ με καθαρότητα επέλεξε τον κ. Δερβιτσιώτη για τον Συνήγορο του Πολίτη και όχι την ΑΠΔΠΧ για την οποία επέλεξε την κ. Συγγούνα και για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής Βουλής η πλειοψηφία στο πρόσωπο της αγνοήθηκε και διεκόπη η συνεδρίαση πραξικοπηματικά;



Γιατί σήμερα δεν έκαναν αυτό που επιβάλλει το Σύνταγμα, να συνεχίσουν τη συνεδρίαση που διακόπηκε; Γιατί παραβίασαν το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής;



Μήπως γιατί δεν θέλουν να έχουν επικεφαλής οι ανεξάρτητες αρχές;



ΥΓ.Για το από πότε είναι στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Δουδωνής μπορεί ο κ Μαρινάκης και οι κύκλοι του να ρωτήσουν τον κ Πιερρακάκη».

13.11.2026, 18:56