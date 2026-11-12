Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία για 17 άρθρα του νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ
Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία για 17 άρθρα του νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ
«Η ώρα της συζήτησης παρέρχεται, η ώρα της ψήφου ήρθε», είπε ο υπουργός Οικονομικών - «Θέλουμε μηδενισμό φόρου για το κατώτερο κλιμάκιο για τρίτεκνους; Τη στήριξη των συνταξιούχων;» ήταν το ερώτημα που έθεσε
Ονομαστική ψηφοφορία για 17 άρθρα του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, με πρωτοβουλία της ΚΟ της ΝΔ ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής.
Σε παρέμβασή του, ο κ. Πιερρακάκης επέμεινε ανάμεσα στη διαχωριστική γραμμή που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που λέμε και αυτά που υποσχόμαστε, σημειώνοντας ως έθνος, χώρα και γενιά, μάθαμε «με τον δύσκολο τρόπο» ότι στην οικονομία υπάρχουν όρια.
Αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με πρωτοβουλία του Νότη Μηταράκη, καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 17 άρθρα του νομοσχεδίου, που περιέχει πακέτο θετικών μέτρων 2,2 δισ. ευρώ.
Μάλιστα, αναρωτήθηκε αν τα κόμματα θέλουν μέτρα στήριξης των τριτέκνων, των τριτέκνων, των συνταξιούχων. «Η ώρα της συζήτησης παρέρχεται. Η ώρα της ψήφου ήρθε», κατέληξε.
Αμέσως μετά, ο κ. Μηταράκης ανακοίνωσε ότι το πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αφορά σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας, «τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και κυρίως τα νέα παιδιά και τη νέα γενιά».
Σε παρέμβασή του, ο κ. Πιερρακάκης επέμεινε ανάμεσα στη διαχωριστική γραμμή που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που λέμε και αυτά που υποσχόμαστε, σημειώνοντας ως έθνος, χώρα και γενιά, μάθαμε «με τον δύσκολο τρόπο» ότι στην οικονομία υπάρχουν όρια.
Αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με πρωτοβουλία του Νότη Μηταράκη, καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 17 άρθρα του νομοσχεδίου, που περιέχει πακέτο θετικών μέτρων 2,2 δισ. ευρώ.
Μάλιστα, αναρωτήθηκε αν τα κόμματα θέλουν μέτρα στήριξης των τριτέκνων, των τριτέκνων, των συνταξιούχων. «Η ώρα της συζήτησης παρέρχεται. Η ώρα της ψήφου ήρθε», κατέληξε.
Αμέσως μετά, ο κ. Μηταράκης ανακοίνωσε ότι το πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αφορά σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας, «τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και κυρίως τα νέα παιδιά και τη νέα γενιά».
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