Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία για 17 άρθρα του νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ

«Η ώρα της συζήτησης παρέρχεται, η ώρα της ψήφου ήρθε», είπε ο υπουργός Οικονομικών - «Θέλουμε μηδενισμό φόρου για το κατώτερο κλιμάκιο για τρίτεκνους; Τη στήριξη των συνταξιούχων;» ήταν το ερώτημα που έθεσε