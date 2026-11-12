Διαμαντοπούλου από το Ιράκ για Τουρκία: Η αμφισβήτηση του Δικαίου της θάλασσας υπονομεύει τη σταθερότητα - Βίντεο

Μιλώντας στο Slemani Strategic Forum, στο Ιράκ, η Άννα Διαμαντοπούλου έθεσε ευθέως το ζήτημα της στάσης της Τουρκίας στην περιοχή μας: Είπε χαρακτηριστικά ότι «η Τουρκία είναι μια περιφερειακή δύναμη με σημαντική επιρροή. Αυτό συνεπάγεται και ευθύνες. Οι επιχειρήσεις της στο Βόρειο Ιράκ και στη Συρία εγείρουν ζητήματα κυριαρχίας. Η αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο υπονομεύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία».«Έχω εργαστεί για τη φιλία των χωρών μας και πιστεύω στη δύναμη του διαλόγου. Για να προχωρήσουμε, όμως, χρειάζεται σεβασμός στην κυριαρχία, στις διεθνείς συνθήκες και στους κοινούς κανόνες», ανέφερε η κα Διαμαντοπούλου - και πρόσθεσε: «Αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα. Θα υπερασπιστούμε ένα διεθνές σύστημα που προστατεύει την κυριαρχία όλων των κρατών ή θα αποδεχθούμε έναν κόσμο στον οποίο αποφασίζουν οι στρατιωτικά ισχυρότεροι;»