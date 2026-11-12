Τσίπρας σε επιχειρηματίες: Η διαφθορά έχει κόστος στην επιχειρηματικότητα, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον ανταγωνισμό
Τσίπρας σε επιχειρηματίες: Η διαφθορά έχει κόστος στην επιχειρηματικότητα, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον ανταγωνισμό
Προανήγγειλε κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ρύθμιση 120 δόσεων και μείωση ενεργειακού κόστους έως 30%, παρουσιάζοντας τις δεσμεύσεις του για νέο παραγωγικό μοντέλο και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων, αλλά και την μείωση ενεργειακού κόστους έως και 30% επανέλαβε ως δεσμεύσεις του οικονομικού προγράμματός του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε επιχειρηματίες.
Στην κατεύθυνση αυτή, «να τελειώνουμε με την οικονομία των καρτέλ και να πάμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας παράλληλα λόγο για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στην στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Όπως υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός, «η διαφθορά έχει κόστος στην επιχειρηματικότητα», αφού «δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον ανταγωνισμό» όπως είπε, ζητώντας παράλληλα «να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα με τις αναγκαίες επενδύσεις, στους τομείς εκείνους που έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».
Ο ίδιος περιέγραψε το σχέδιό του για ένα Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης με 3 δισ. ετησίως για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα διαθέσει 25 δις την τετραετία, παρατηρώντας ταυτόχρονα πως η κυβέρνηση της Ν.Δ. ενίσχυσε τα καρτέλ και άφησε εκτός χρηματοδότησης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμη, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ έκανε λόγο για στοχευμένες χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι η υγιής επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε συνθήκες καρτέλ και απόλυτης έλλειψης ανταγωνισμού.
Κατά τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη με κανόνες, διαφάνεια και ευκαιρίες για όλες τις επιχειρήσεις, ανάπτυξη μετριέται στην παραγωγική δύναμη που αφήνει πίσω της μία κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό, ο ίδιος εστίασε σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με κανόνες, διαφάνεια και χρηματοδοτικά εργαλεία.
«Το ονομάζουμε Ταμείο Σύγκλισης διότι θέλει να απαντήσει στο υπαρξιακό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, τη διαρκή της απόκλιση από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Με 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, δηλαδή 12 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία, με μια μόχλευση περίπου 1 προς 2. Μιλάμε για 25 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικών επενδύσεων την τετραετία» όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, συμπληρώνοντας ότι «χρειάζεται να μετράμε και τις παραγωγικές διασυνδέσεις και πώς οι εγχώριοι προμηθευτές συμμετέχουν, πώς η τεχνολογική γνώση μεταφέρεται; Πόσες μικρότερες εταιρείες αποκτούν νέα αγορά, με σεβασμό στους κανόνες του ανταγωνισμού και των προμηθειών».
«Στο μεγάλο ζήτημα του προβλήματος ρευστότητας της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, είναι αυτό που ονομάζουμε δεύτερη ευκαιρία. 120 δόσεις αλλά όχι σαν αυτές που εφαρμόστηκαν τώρα που αφορούν τα παλαιά χρέη και τα νέα χρέη έχει 5,8% επιτόκιο με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων, που θα επιβραβεύει όμως τη συνέπεια» όπως εξήγησε από πλευράς του ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, λέγοντας ακόμη ότι στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνουμε την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, χωρίς γεωγραφικές διακρίσεις. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ουσιαστική «ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, που είναι δυσβάσταχτο σήμερα, μέσα από μακροχρόνια συμβόλαια, έξω από τη διακύμανση της αγοράς και έξω από το χρηματιστήριο Ενέργειας, τη δευτερογενή λεγόμενη αγορά, όπως προβλέπει πλέον και προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με παραγωγούς ΑΠΕ, θα δοθεί εκτιμάμε η δυνατότητα για γρήγορη μείωση των τιμών στο τιμολόγιο ρεύματος έως και 30% σε ετήσια βάση»όπως είπε.
Επιπρόσθετα, η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει σήμερα, με στοιχεία του 2025, ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό χρήσης τεχνητής νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις, 8,9% έναντι σχεδόν 20% στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Χρειάζεται αξιολόγηση της ανάγκης, αυτοματισμός, καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων, αναλυτικά εργαλεία, κυβερνοασφάλεια, εφαρμογές στην παραγωγή» κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.
Στην κατεύθυνση αυτή, «να τελειώνουμε με την οικονομία των καρτέλ και να πάμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας παράλληλα λόγο για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στην στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Όπως υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός, «η διαφθορά έχει κόστος στην επιχειρηματικότητα», αφού «δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στον ανταγωνισμό» όπως είπε, ζητώντας παράλληλα «να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα με τις αναγκαίες επενδύσεις, στους τομείς εκείνους που έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».
Ο ίδιος περιέγραψε το σχέδιό του για ένα Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης με 3 δισ. ετησίως για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα διαθέσει 25 δις την τετραετία, παρατηρώντας ταυτόχρονα πως η κυβέρνηση της Ν.Δ. ενίσχυσε τα καρτέλ και άφησε εκτός χρηματοδότησης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμη, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ έκανε λόγο για στοχευμένες χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσθέτοντας ότι η υγιής επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε συνθήκες καρτέλ και απόλυτης έλλειψης ανταγωνισμού.
Κατά τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη με κανόνες, διαφάνεια και ευκαιρίες για όλες τις επιχειρήσεις, ανάπτυξη μετριέται στην παραγωγική δύναμη που αφήνει πίσω της μία κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό, ο ίδιος εστίασε σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με κανόνες, διαφάνεια και χρηματοδοτικά εργαλεία.
«Το ονομάζουμε Ταμείο Σύγκλισης διότι θέλει να απαντήσει στο υπαρξιακό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, τη διαρκή της απόκλιση από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Με 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, δηλαδή 12 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία, με μια μόχλευση περίπου 1 προς 2. Μιλάμε για 25 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικών επενδύσεων την τετραετία» όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, συμπληρώνοντας ότι «χρειάζεται να μετράμε και τις παραγωγικές διασυνδέσεις και πώς οι εγχώριοι προμηθευτές συμμετέχουν, πώς η τεχνολογική γνώση μεταφέρεται; Πόσες μικρότερες εταιρείες αποκτούν νέα αγορά, με σεβασμό στους κανόνες του ανταγωνισμού και των προμηθειών».
«Στο μεγάλο ζήτημα του προβλήματος ρευστότητας της μικρής και μεσαίας επιχείρησης, είναι αυτό που ονομάζουμε δεύτερη ευκαιρία. 120 δόσεις αλλά όχι σαν αυτές που εφαρμόστηκαν τώρα που αφορούν τα παλαιά χρέη και τα νέα χρέη έχει 5,8% επιτόκιο με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων, που θα επιβραβεύει όμως τη συνέπεια» όπως εξήγησε από πλευράς του ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, λέγοντας ακόμη ότι στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνουμε την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, χωρίς γεωγραφικές διακρίσεις. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ουσιαστική «ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, που είναι δυσβάσταχτο σήμερα, μέσα από μακροχρόνια συμβόλαια, έξω από τη διακύμανση της αγοράς και έξω από το χρηματιστήριο Ενέργειας, τη δευτερογενή λεγόμενη αγορά, όπως προβλέπει πλέον και προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με παραγωγούς ΑΠΕ, θα δοθεί εκτιμάμε η δυνατότητα για γρήγορη μείωση των τιμών στο τιμολόγιο ρεύματος έως και 30% σε ετήσια βάση»όπως είπε.
Επιπρόσθετα, η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει σήμερα, με στοιχεία του 2025, ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό χρήσης τεχνητής νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις, 8,9% έναντι σχεδόν 20% στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Χρειάζεται αξιολόγηση της ανάγκης, αυτοματισμός, καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων, αναλυτικά εργαλεία, κυβερνοασφάλεια, εφαρμογές στην παραγωγή» κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.
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