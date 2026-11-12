Αύριο η ορκωμοσία Σπανάκη, Βαρτζόπουλου και Λιάκου στο Προεδρικό μετά τις αλλαγές στην κυβέρνηση
Αύριο η ορκωμοσία Σπανάκη, Βαρτζόπουλου και Λιάκου στο Προεδρικό μετά τις αλλαγές στην κυβέρνηση
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη
Αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, η τελετή θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί.
Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση του Βασίλη Σπανάκη στο υπουργείο Ανάπτυξης, μετά την αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας και την ανάληψη καθηκόντων από τον Γιώργο Λιάκο στο υπουργείο Εσωτερικών.
Μετά την ορκωμοσία, τα νέα κυβερνητικά στελέχη θα αναλάβουν επισήμως τα καθήκοντά τους.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, η τελετή θα πραγματοποιηθεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα παραστεί.
Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση του Βασίλη Σπανάκη στο υπουργείο Ανάπτυξης, μετά την αποχώρηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, την επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας και την ανάληψη καθηκόντων από τον Γιώργο Λιάκο στο υπουργείο Εσωτερικών.
Μετά την ορκωμοσία, τα νέα κυβερνητικά στελέχη θα αναλάβουν επισήμως τα καθήκοντά τους.
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