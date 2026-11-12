Στις 287 οι επιθέσεις κατά πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα από το 2019
Στις 287 οι επιθέσεις κατά πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα από το 2019
Οι 227 στρέφονταν κατά κυβερνητικών στελεχών και οι 60 κατά στελεχών άλλων κομμάτων
Στις 287 ανέρχονται οι επιθέσεις κατά πολιτικών προσώπων που κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία από τις 7 Ιουλίου 2019 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026.
Οι 227 στρέφονταν κατά κυβερνητικών στελεχών και οι 60 κατά στελεχών άλλων κομμάτων, όπως δείχνουν τα στοιχεία που παρέθεσε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Στέλιου Πέτσα.
«Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αποτέλεσαν περιστατικά όπως η ρίψη έντυπου υλικού, η αναγραφή συνθημάτων στον εξωτερικό χώρο πολιτικών γραφείων με χρήση σπρέι, η ανάρτηση πανό κ.λπ.», σημειώνει ο κ. Λαμπρόπουλος, Η αστυνομία προέβη σε όλες τις «ενδεδειγμένες υπηρεσιακές και δικονομικές ενέργειες».
Να σημειωθεί ότι στα στοιχεία δεν περιλαμβάνεται η επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη, τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου.
Ο κ. Πέτσας είχε καταθέσει την ερώτηση στις 16 Οκτωβρίου, μετά τις τρεις επιθέσεις μέσα σε 24 ώρες, με στόχο τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ στην Κυψέλη, το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και το πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Μάλιστα, ρωτούσε να μάθει πόσες παρόμοιες ενέργειες έχουν καταγραφεί κατά μελών της κυβέρνησης, βουλευτών και στελεχών της ΝΔ, πόσες κατά στελεχών άλλων κομμάτων και ποια είναι τα αποτελέσματα των ερευνών.
Οι 227 στρέφονταν κατά κυβερνητικών στελεχών και οι 60 κατά στελεχών άλλων κομμάτων, όπως δείχνουν τα στοιχεία που παρέθεσε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Στέλιου Πέτσα.
«Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αποτέλεσαν περιστατικά όπως η ρίψη έντυπου υλικού, η αναγραφή συνθημάτων στον εξωτερικό χώρο πολιτικών γραφείων με χρήση σπρέι, η ανάρτηση πανό κ.λπ.», σημειώνει ο κ. Λαμπρόπουλος, Η αστυνομία προέβη σε όλες τις «ενδεδειγμένες υπηρεσιακές και δικονομικές ενέργειες».
Να σημειωθεί ότι στα στοιχεία δεν περιλαμβάνεται η επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη, τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου.
Ο κ. Πέτσας είχε καταθέσει την ερώτηση στις 16 Οκτωβρίου, μετά τις τρεις επιθέσεις μέσα σε 24 ώρες, με στόχο τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ στην Κυψέλη, το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και το πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Μάλιστα, ρωτούσε να μάθει πόσες παρόμοιες ενέργειες έχουν καταγραφεί κατά μελών της κυβέρνησης, βουλευτών και στελεχών της ΝΔ, πόσες κατά στελεχών άλλων κομμάτων και ποια είναι τα αποτελέσματα των ερευνών.
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