Πετραλιάς: Στα 4,3 δισ. ευρώ το κόστος 13ης σύνταξης και μισθού, παραβιάζει τους δημοσιονομικούς κανόνες
Πετραλιάς: Στα 4,3 δισ. ευρώ το κόστος 13ης σύνταξης και μισθού, παραβιάζει τους δημοσιονομικούς κανόνες
Επικαλούμενος στοχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο υφυπουργός Οικονομικών, απαντώντας στην αντιπολίτευση από τη Βουλή, επισήμανε ότι πρόκειται για ρίσκο που δεν θα το πάρει η κυβέρνηση
Στα 4,3 δις ευρώ υπολογίζεται το δημοσιονομικό κόστος παροχής 13ης σύνταξης και μισθού σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που επικαλέστηκε ο Θάνος Πετραλιάς στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.
Ο Υφυπουργός Οικονομικών απαντώντας στην αντιπολίτευση που επανέλαβε το αίτημα άμεσης νομοθέτησης και καταβολής ενός πρόσθετου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους και αντίστοιχης σύνταξης, σημείωσε ότι το μέτρο θα εκτόξευε την οροφή δαπανών, θα παραβίαζε τους δημοσιονομικούς κανόνες και θα αναγκάζε την χώρα να λάβει αντίστοιχου δημοσιονομικού ύψους αντίμετρα.
«Το μικτό κόστος 13ου μισθού ανέρχεται σε 1,5 δις ευρώ. Τα 1,3 δις ευρώ αφορούν μισθούς του στενού δημοσίου τομέα και τα υπόλοιπα τα ΝΠΔΔ. Αντίστοιχα, το μικτό κόστος για την 13η σύνταξη ανέρχεται σε 2,8 δις ευρώ. Άρα, το σύνολο του αιτήματος υπολογίζεται σε 4,3 δις ευρώ το χρόνο. Κι αν πάμε στη λογική 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης το ποσό πάει στα 8,6 δις ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πετραλιάς εξηγώντας παράλληλα ότι τα μέτρα που έχουν ήδη προβλεφθεί για το 2027 έχουν εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο.
«Σήμερα, συζητούμε το νομοσχέδιο με θετικά μέτρα 2,2 δις ευρώ. Η συζήτηση που γίνεται σήμερα στην ελληνική Βουλή δεν γίνεται σε Γαλλία Βέλγιο και Ισπανία. Σε καμία άλλη χώρα δεν υπάρχει συζήτηση θετικών μέτρων. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί ήδη 10 χώρες παίρνουν αντίμετρα. Δεν θα υπάρξει εξαίρεση για εμάς αν παραβιάσουμε το όριο δαπανών. Οτιδήποτε επιπλέον από όσα έχουμε ήδη προϋπολογίσει θα μας δημιουργήσει ρίσκο και εμείς το ρίσκο δεν θα το πάρουμε», σημείωσε ο υφυπουργός.
Ο Υφυπουργός Οικονομικών απαντώντας στην αντιπολίτευση που επανέλαβε το αίτημα άμεσης νομοθέτησης και καταβολής ενός πρόσθετου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους και αντίστοιχης σύνταξης, σημείωσε ότι το μέτρο θα εκτόξευε την οροφή δαπανών, θα παραβίαζε τους δημοσιονομικούς κανόνες και θα αναγκάζε την χώρα να λάβει αντίστοιχου δημοσιονομικού ύψους αντίμετρα.
«Το μικτό κόστος 13ου μισθού ανέρχεται σε 1,5 δις ευρώ. Τα 1,3 δις ευρώ αφορούν μισθούς του στενού δημοσίου τομέα και τα υπόλοιπα τα ΝΠΔΔ. Αντίστοιχα, το μικτό κόστος για την 13η σύνταξη ανέρχεται σε 2,8 δις ευρώ. Άρα, το σύνολο του αιτήματος υπολογίζεται σε 4,3 δις ευρώ το χρόνο. Κι αν πάμε στη λογική 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης το ποσό πάει στα 8,6 δις ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πετραλιάς εξηγώντας παράλληλα ότι τα μέτρα που έχουν ήδη προβλεφθεί για το 2027 έχουν εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο.
«Σήμερα, συζητούμε το νομοσχέδιο με θετικά μέτρα 2,2 δις ευρώ. Η συζήτηση που γίνεται σήμερα στην ελληνική Βουλή δεν γίνεται σε Γαλλία Βέλγιο και Ισπανία. Σε καμία άλλη χώρα δεν υπάρχει συζήτηση θετικών μέτρων. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί ήδη 10 χώρες παίρνουν αντίμετρα. Δεν θα υπάρξει εξαίρεση για εμάς αν παραβιάσουμε το όριο δαπανών. Οτιδήποτε επιπλέον από όσα έχουμε ήδη προϋπολογίσει θα μας δημιουργήσει ρίσκο και εμείς το ρίσκο δεν θα το πάρουμε», σημείωσε ο υφυπουργός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα