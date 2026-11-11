Πετραλιάς: Στα 4,3 δισ. ευρώ το κόστος 13ης σύνταξης και μισθού, παραβιάζει τους δημοσιονομικούς κανόνες

Επικαλούμενος στοχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο υφυπουργός Οικονομικών, απαντώντας στην αντιπολίτευση από τη Βουλή, επισήμανε ότι πρόκειται για ρίσκο που δεν θα το πάρει η κυβέρνηση