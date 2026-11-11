Ο Τσίπρας υποστηρίζει ότι... χάλασε τα σχέδια Μητσοτάκη για εκλογές τον Σεπτέμβριο: «Μεταθέτοντας την ημερομηνία των εκλογών φθείρεται περισσότερο»
Ο Τσίπρας υποστηρίζει ότι... χάλασε τα σχέδια Μητσοτάκη για εκλογές τον Σεπτέμβριο: «Μεταθέτοντας την ημερομηνία των εκλογών φθείρεται περισσότερο»
Η ανάρτηση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ μετά τη διήμερη περιοδεία στην Ήπειρο
«Το μόνο που έχει προ πολλού τελειώσει είναι η υπομονή των πολιτών» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας μετά την ολοκλήρωση της διήμερης περιοδείας του στην Ήπειρο.
«Πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα, όχι μόνο φίλοι της ΕΛ.Α.Σ, όπου κι αν τους συναντούσα έλεγαν: Δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.
Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Τσίπρα:
Δεν λέω αντίο στην Ήπειρο μετά από δύο ημέρες περιοδείας από το Ζαγόρι μέχρι την Πρέβεζα. Στην Ήπειρο πάντα επιστρέφεις, ακόμα κι αν δεν κατάγεσαι από εκεί, για τους ανθρώπους, για αυτούς τους πεισματάρηδες που έχουν χαραγμένες στο DNA τους τη δημιουργία και την προσφορά.
Μέσα σε δύο ημέρες συνάντησα Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες που καταπιάνονται με ό,τι έχει κάνει διάσημο τον τόπο αυτό, από το ψωμί μέχρι το λάδι, γιατί ναι, ακόμα και λάδι βγάζει η Ήπειρος.
Επισκέφτηκα και τη βιομηχανική περιοχή στα Γιάννενα, είδα και τους ψαράδες στην Πρέβεζα. Σε κάθε συνάντηση με ανθρώπους της δουλειάς που επιμένουν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν τον τόπο τους, η μόνιμη επωδός ήταν ότι απέναντί τους βρίσκουν μια όχι απλώς αδιάφορη κυβέρνηση, αλλά εχθρική.
Πίσω από κάθε πρόβλημα που τους «δένει τα χέρια» υπάρχει και μία σκανδαλώδης υπόθεση διαφθοράς και διαπλοκής.
Ακριβό ντίζελ στα καΐκια για να μην στεναχωρηθούν τα διυλιστήρια. Ακριβό ρεύμα για τον φούρναρη για να μπορεί να συντηρείται το καρτέλ της ΔΕΗ και να μοιράζει μερίσματα. Ακριβά κοινόχρηστα στη ΒΙ.ΠΕ. για να πλουτίζουν τα funds χωρίς κανένα αναπτυξιακό σχέδιο. Κατάρρευση στην τιμή του λαδιού για να μην πειράξουν τα κυκλώματα ελληνοποίησης λαδιού από την Τυνησία. Η λίστα πραγματικά δεν τελειώνει.
Το μόνο που έχει προ πολλού τελειώσει είναι η υπομονή των πολιτών. Πολίτες από όλο το πολιτικός φάσμα, όχι μόνο φίλοι της ΕΛ.Α.Σ, όπου κι αν τους συναντούσα έλεγαν: «Δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Κι αν με τη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ, χαλάσαμε τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη για εκλογές τον Σεπτέμβρη, το μόνο που καταφέρνει μεταθέτοντας την ημερομηνία των εκλογών είναι να φθείρεται ακόμα περισσότερο και να εκτίθεται. Για αυτό και οι επιθέσεις λάσπης, για αυτό και η τοξικότητα. Όμως τίποτα δεν μπορεί πια να καλύψει αυτό το «Δεν πάει άλλο». Θα αγωνιστούμε για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, για να κερδίσουμε το μέλλον των παιδιών μας, όποτε και αν γίνουν εκλογές.
«Πολίτες από όλο το πολιτικό φάσμα, όχι μόνο φίλοι της ΕΛ.Α.Σ, όπου κι αν τους συναντούσα έλεγαν: Δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη», καταλήγει ο κ. Τσίπρας.
Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Τσίπρα:
Δεν λέω αντίο στην Ήπειρο μετά από δύο ημέρες περιοδείας από το Ζαγόρι μέχρι την Πρέβεζα. Στην Ήπειρο πάντα επιστρέφεις, ακόμα κι αν δεν κατάγεσαι από εκεί, για τους ανθρώπους, για αυτούς τους πεισματάρηδες που έχουν χαραγμένες στο DNA τους τη δημιουργία και την προσφορά.
Μέσα σε δύο ημέρες συνάντησα Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες που καταπιάνονται με ό,τι έχει κάνει διάσημο τον τόπο αυτό, από το ψωμί μέχρι το λάδι, γιατί ναι, ακόμα και λάδι βγάζει η Ήπειρος.
Επισκέφτηκα και τη βιομηχανική περιοχή στα Γιάννενα, είδα και τους ψαράδες στην Πρέβεζα. Σε κάθε συνάντηση με ανθρώπους της δουλειάς που επιμένουν να δημιουργήσουν και να στηρίξουν τον τόπο τους, η μόνιμη επωδός ήταν ότι απέναντί τους βρίσκουν μια όχι απλώς αδιάφορη κυβέρνηση, αλλά εχθρική.
Πίσω από κάθε πρόβλημα που τους «δένει τα χέρια» υπάρχει και μία σκανδαλώδης υπόθεση διαφθοράς και διαπλοκής.
Ακριβό ντίζελ στα καΐκια για να μην στεναχωρηθούν τα διυλιστήρια. Ακριβό ρεύμα για τον φούρναρη για να μπορεί να συντηρείται το καρτέλ της ΔΕΗ και να μοιράζει μερίσματα. Ακριβά κοινόχρηστα στη ΒΙ.ΠΕ. για να πλουτίζουν τα funds χωρίς κανένα αναπτυξιακό σχέδιο. Κατάρρευση στην τιμή του λαδιού για να μην πειράξουν τα κυκλώματα ελληνοποίησης λαδιού από την Τυνησία. Η λίστα πραγματικά δεν τελειώνει.
Το μόνο που έχει προ πολλού τελειώσει είναι η υπομονή των πολιτών. Πολίτες από όλο το πολιτικός φάσμα, όχι μόνο φίλοι της ΕΛ.Α.Σ, όπου κι αν τους συναντούσα έλεγαν: «Δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Κι αν με τη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ, χαλάσαμε τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη για εκλογές τον Σεπτέμβρη, το μόνο που καταφέρνει μεταθέτοντας την ημερομηνία των εκλογών είναι να φθείρεται ακόμα περισσότερο και να εκτίθεται. Για αυτό και οι επιθέσεις λάσπης, για αυτό και η τοξικότητα. Όμως τίποτα δεν μπορεί πια να καλύψει αυτό το «Δεν πάει άλλο». Θα αγωνιστούμε για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, για να κερδίσουμε το μέλλον των παιδιών μας, όποτε και αν γίνουν εκλογές.
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