Απορρίπτουμε τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, οι τρεις πρόεδροι υιοθέτησαν κοινή δήλωση, επαναβεβαιώνοντας την προσήλωσή τους στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και την αντίθεσή τους στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Παράλληλα, συμφώνησαν στη συνέχιση των τακτικών τριμερών συναντήσεων, στη διεύρυνση των επαφών μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών και στη συνεργασία των υπηρεσιών των τριών Κοινοβουλίων. Ιδιαίτερη θέση στο κοινό κείμενο κατέχουν η προώθηση ενεργειακών έργων και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στα κοινά.Να σημειωθεί ότι την 2η Τριμερή Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, φιλοξένησε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αννίτα Δημητρίου, ενώ εκτός του κ. Κακλαμάνη συμμετείχε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Χισάμ Μπαντάουι. Τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων συνόδευαν οι βουλευτές Ελευθέριος Κτιστάκης και Νάντια Γιαννακοπούλου, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ παρών ήταν και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας καθώς και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου της Βουλής, Πρέσβης επί τιμή κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης.