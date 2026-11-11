Θεοδωρικάκος: «Στις βουλευτικές εκλογές δεν υπάρχουν δύο γύροι, μία Κυριακή και ό,τι θα αποφασίσουν οι πολίτες»

Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι βλέπουμε σήμερα στις μετρήσεις, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης