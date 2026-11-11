Τομεάρχης Εξωτερικών ΕΛΑΣ: Η εκτίμησή μου είναι ότι το «όλα καλά» του Φιντάν δηλώνει ότι ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις της Τουρκίας
Τομεάρχης Εξωτερικών ΕΛΑΣ: Η εκτίμησή μου είναι ότι το «όλα καλά» του Φιντάν δηλώνει ότι ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις της Τουρκίας
Ο Χάρης Τζήμητρας διευκρίνισε ότι «αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση»
Στην εκτίμηση ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με τη φράση «όλα καλά» που είπε πριν τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, «δηλώνει πως ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις του» προχώρησε ο Τομεάρχης Εξωτερικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Χάρης Τζήμητρας.
Όπως είπε στον Alpha 989 «εδώ υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το τουρκικό ΥΠΕΞ που μιλούσε για αδειοδότηση. Εφόσον υπάρχει ικανοποίηση της απαίτησης δια των λεγομένων του κ. Φιντάν, όταν πήγαμε από την απαίτηση για αδειοδότηση ή ενημέρωση και φτάσαμε στο "όλα καλά", αυτό για μένα σημαίνει ικανοποίηση των απαιτήσεων. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά ο κ. Φιντάν έγινε διαλακτικότερος».
Στην ερώτηση αν έχει κάποια ενημέρωση ή προκύπτει δια των συμφραζομένων, ο κ. Τζήμητρας είπε «η εκτίμησή μου είναι ότι το "όλα καλά" του Φιντάν δηλώνει πως ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις του», διευκρινίζοντας σε νέα ερώτηση ότι «είναι η προσωπική μου άποψη».
Κατά τον Τομεάρχη Εξωτερικών της ΕΛΑΣ «η Τουρκία επί του εδάφους δημιούργησε αποτυπώματα που μπορεί να είναι παράνομα αλλά παραμένουν πολιτικά»
«Τακτικά μένουμε στο ότι δεν παράγονται έννομα αποτελέσματα, όμως επί του εδάφους παράγονται πολιτικές συνέπειες ή ακόμα και τετελεσμένα» είπε νωρίτερα ο κ. Τζήμητρας επισημαίνοντας ότι «ενεπλάκη με ρητό διπλωματικό τρόπο μια τρίτη χώρα. Η ρηματική είναι μια σαφής διπλωματική πράξη και, δεύτερον, είναι απαράδεκτη. Δεν νομιμοποείται η Γαλλία να ενημερώσει, πολλώ δε μάλλον εάν ζητήθηκε άδεια».
Στο πλαίσιο αυτό επέμεινε ότι «η Γαλλία δεν έχει κανέναν νομιμοποιητικό ρόλο να ενημερώνει κράτος όπως η Τουρκία που δεν είναι παράκτιο κράτος. Η εταιρεία θα μπορούσε να προχωρήσει σε ενημέρωση, το γεγονός ότι εμπλέκεται η Γαλλία με θεσμικό τρόπο με απασχολεί πολύ».
Όπως είπε στον Alpha 989 «εδώ υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το τουρκικό ΥΠΕΞ που μιλούσε για αδειοδότηση. Εφόσον υπάρχει ικανοποίηση της απαίτησης δια των λεγομένων του κ. Φιντάν, όταν πήγαμε από την απαίτηση για αδειοδότηση ή ενημέρωση και φτάσαμε στο "όλα καλά", αυτό για μένα σημαίνει ικανοποίηση των απαιτήσεων. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά ο κ. Φιντάν έγινε διαλακτικότερος».
Στην ερώτηση αν έχει κάποια ενημέρωση ή προκύπτει δια των συμφραζομένων, ο κ. Τζήμητρας είπε «η εκτίμησή μου είναι ότι το "όλα καλά" του Φιντάν δηλώνει πως ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις του», διευκρινίζοντας σε νέα ερώτηση ότι «είναι η προσωπική μου άποψη».
Κατά τον Τομεάρχη Εξωτερικών της ΕΛΑΣ «η Τουρκία επί του εδάφους δημιούργησε αποτυπώματα που μπορεί να είναι παράνομα αλλά παραμένουν πολιτικά»
«Τακτικά μένουμε στο ότι δεν παράγονται έννομα αποτελέσματα, όμως επί του εδάφους παράγονται πολιτικές συνέπειες ή ακόμα και τετελεσμένα» είπε νωρίτερα ο κ. Τζήμητρας επισημαίνοντας ότι «ενεπλάκη με ρητό διπλωματικό τρόπο μια τρίτη χώρα. Η ρηματική είναι μια σαφής διπλωματική πράξη και, δεύτερον, είναι απαράδεκτη. Δεν νομιμοποείται η Γαλλία να ενημερώσει, πολλώ δε μάλλον εάν ζητήθηκε άδεια».
Στο πλαίσιο αυτό επέμεινε ότι «η Γαλλία δεν έχει κανέναν νομιμοποιητικό ρόλο να ενημερώνει κράτος όπως η Τουρκία που δεν είναι παράκτιο κράτος. Η εταιρεία θα μπορούσε να προχωρήσει σε ενημέρωση, το γεγονός ότι εμπλέκεται η Γαλλία με θεσμικό τρόπο με απασχολεί πολύ».
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