Δημοσκόπηση για την Α' Θεσσαλονίκης: Πρώτη η ΝΔ με 19,9% στην πρόθεση ψήφου, στο 9,9% ο Τσίπρας και στο 9,7% το ΠΑΣΟΚ
Δημοσκόπηση για την Α' Θεσσαλονίκης: Πρώτη η ΝΔ με 19,9% στην πρόθεση ψήφου, στο 9,9% ο Τσίπρας και στο 9,7% το ΠΑΣΟΚ
Πρώτος σε θετικές γνώμες ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Η ακρίβεια το βασικό κριτήριο ψήφου
Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Α' Θεσσαλονίκης καταγράφει η νέα δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία «to the point» για λογαριασμό της ιστοσελίδας Voria.gr, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σαφές προβάδισμα και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να διεκδικεί τη δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου σε δείγμα 950 ψηφοφόρων της Α' Θεσσαλονίκης και αποτυπώνει τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Μαΐου, μετά την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 9,9%, ενώ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής το ΠΑΣΟΚ με 9,7%, έναντι 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση.
Σημαντικές απώλειες καταγράφει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η οποία υποχωρεί από το 10% στο 7,2%, ενώ το ΚΚΕ ακολουθεί με 6,9%, έναντι 7,5% τον Μάιο.
Στο 5,5% βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού και στο 5,2% η Συμμαχία Ελλήνων, που υποστηρίζεται από τον καταδικασμένο για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση «Χρυσή Αυγή», Ηλία Κασιδιάρη.
Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 3,4%, ποσοστό που καταγράφεται και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον αυτό δημιουργηθεί.
Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1%, ενώ κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,7% και η Νίκη με 1,3%.
Αξιοσημείωτη είναι και η μείωση των αναποφάσιστων, οι οποίοι περιορίζονται στο 11,6% από 17% τον Μάιο.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου σε δείγμα 950 ψηφοφόρων της Α' Θεσσαλονίκης και αποτυπώνει τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Μαΐου, μετά την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών.
Η πρόθεση ψήφουΗ Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 19,9% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 20,4% τον περασμένο Μάιο, διατηρώντας διαφορά περίπου δέκα μονάδων από το δεύτερο κόμμα.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 9,9%, ενώ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής το ΠΑΣΟΚ με 9,7%, έναντι 10,5% στην προηγούμενη μέτρηση.
Σημαντικές απώλειες καταγράφει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η οποία υποχωρεί από το 10% στο 7,2%, ενώ το ΚΚΕ ακολουθεί με 6,9%, έναντι 7,5% τον Μάιο.
Στο 5,5% βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού και στο 5,2% η Συμμαχία Ελλήνων, που υποστηρίζεται από τον καταδικασμένο για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση «Χρυσή Αυγή», Ηλία Κασιδιάρη.
Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 3,4%, ποσοστό που καταγράφεται και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον αυτό δημιουργηθεί.
Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1%, ενώ κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,7% και η Νίκη με 1,3%.
Αξιοσημείωτη είναι και η μείωση των αναποφάσιστων, οι οποίοι περιορίζονται στο 11,6% από 17% τον Μάιο.
Πρώτος σε θετικές γνώμες ο ΜητσοτάκηςΣτη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές γνώμες, με ποσοστό 26,7%, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 24,5%, ο Αλέξης Τσίπρας με 21,6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 20,8% και η Μαρία Καρυστιανού με 20,3%.
Τις περισσότερες αρνητικές γνώμες συγκεντρώνει ο Αντώνης Σαμαράς, στο σύνολο φτάνουν το 78%, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 77,7% και ο Αλέξης Τσίπρας με 73,3%.
Ακρίβεια, εθνικά θέματα και στεγαστικό καθορίζουν την ψήφοΣύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα, κυρίαρχο κριτήριο για την εκλογική επιλογή των πολιτών παραμένει η ακρίβεια, την οποία αναφέρει το 92,7% των ερωτηθέντων.
Ακολουθούν τα εθνικά θέματα με 84,9% και η στεγαστική κρίση με 81,2%, ενώ η ασφάλεια και η αστυνόμευση συγκεντρώνουν 75,9%.
Την ίδια ώρα, η τραγωδία των Τεμπών αποτελεί βασικό κριτήριο ψήφου για το 54,2% των ερωτηθέντων, ενώ το 42,4% δηλώνει ότι δεν θα επηρεάσει καθοριστικά την επιλογή του.
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