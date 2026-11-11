Δημοσκόπηση για την Α' Θεσσαλονίκης: Πρώτη η ΝΔ με 19,9% στην πρόθεση ψήφου, στο 9,9% ο Τσίπρας και στο 9,7% το ΠΑΣΟΚ

Ακρίβεια, εθνικά θέματα και στεγαστικό καθορίζουν την ψήφο

Τις περισσότερες αρνητικές γνώμες συγκεντρώνει ο Αντώνης Σαμαράς, στο σύνολο φτάνουν το 78%, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 77,7% και ο Αλέξης Τσίπρας με 73,3%.Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα, κυρίαρχο κριτήριο για την εκλογική επιλογή των πολιτών παραμένει η ακρίβεια, την οποία αναφέρει το 92,7% των ερωτηθέντων.Ακολουθούν τα εθνικά θέματα με 84,9% και η στεγαστική κρίση με 81,2%, ενώ η ασφάλεια και η αστυνόμευση συγκεντρώνουν 75,9%.Την ίδια ώρα, η τραγωδία των Τεμπών αποτελεί βασικό κριτήριο ψήφου για το 54,2% των ερωτηθέντων, ενώ το 42,4% δηλώνει ότι δεν θα επηρεάσει καθοριστικά την επιλογή του.