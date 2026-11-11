ΣΥΡΙΖΑ: Σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών για το καλώδιο ζητά η Δούρου

Εκτίμησε πως «δεν βαίνουν όλα καλώς στην εξωτερική πολιτική» ενώ υποστήριξε ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» δεν εμπόδισε την προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία