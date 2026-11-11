ΣΥΡΙΖΑ: Σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών για το καλώδιο ζητά η Δούρου
ΣΥΡΙΖΑ: Σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών για το καλώδιο ζητά η Δούρου
Εκτίμησε πως «δεν βαίνουν όλα καλώς στην εξωτερική πολιτική» ενώ υποστήριξε ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» δεν εμπόδισε την προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία
Την άμεση σύγκληση του συμβουλίου αρχηγών προκειμένου να παρασχεθεί αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες και την πορεία υλοποίηση της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου ζήτησε η Ρένα Δούρου με παρέμβασή της στην Ολομέλεια της Βουλής.
«Ζητάμε άμεση σύγκληση του συμβουλίου αρχηγών για αξιόπιστη ενημέρωση» ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας ότι η αντιπολίτευση έως τώρα ενημερώνεται από τα ΜΜΕ.
Η Δούρου εκτίμησε πως «δεν βαίνουν όλα καλώς στην εξωτερική πολιτική» ενώ υποστήριξε ότι η πολιτική των “ήρεμων νερών” δεν εμπόδισε την προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ν.Α. Μεσόγειο.
Η ίδια κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση να απαντήσει «Γνωρίζατε ότι η Γαλλία θα εξέδιδε ρηματική διακοίνωση και το περιεχόμενο αυτής; Γιατί έπρεπε να υπάρξει ενημέρωση τρίτου κράτους για έν τεχνικό έργο όπως είναι η πόντιση καλωδίου; Γιατί η Navtex που ορθά εκδόθηκε από την χώρα μας δεν ήταν αρκετή και απαιτήθηκε ρηματική διακοίνωση; Γιατί δεν διαψεύδετε κατηγορηματικά ότι η Γαλλία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία για την πόντιση;».
Πάντως, η κα Δούρου σημείωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση «εργαλειοποίησης των εθνικών θεμάτων» από το κόμμα της ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως “είμαστε μπροστά σε μια προδιαγεγραμμένη πορεία εξωτερικής πολιτικής χωρίς πυξίδα, έρμα και διπλωματική συνοχή. Σε μια πολιτική παρασκηνίου που εκθέτει τα δικαιώματα μας. Ο στόχος της Τουρκίας είναι ο έλεγχος του Αιγαίου και της ΝΑ Μεσογείου σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας”
«Ζητάμε άμεση σύγκληση του συμβουλίου αρχηγών για αξιόπιστη ενημέρωση» ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας ότι η αντιπολίτευση έως τώρα ενημερώνεται από τα ΜΜΕ.
Η Δούρου εκτίμησε πως «δεν βαίνουν όλα καλώς στην εξωτερική πολιτική» ενώ υποστήριξε ότι η πολιτική των “ήρεμων νερών” δεν εμπόδισε την προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητεί την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ν.Α. Μεσόγειο.
Η ίδια κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση να απαντήσει «Γνωρίζατε ότι η Γαλλία θα εξέδιδε ρηματική διακοίνωση και το περιεχόμενο αυτής; Γιατί έπρεπε να υπάρξει ενημέρωση τρίτου κράτους για έν τεχνικό έργο όπως είναι η πόντιση καλωδίου; Γιατί η Navtex που ορθά εκδόθηκε από την χώρα μας δεν ήταν αρκετή και απαιτήθηκε ρηματική διακοίνωση; Γιατί δεν διαψεύδετε κατηγορηματικά ότι η Γαλλία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία για την πόντιση;».
Πάντως, η κα Δούρου σημείωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση «εργαλειοποίησης των εθνικών θεμάτων» από το κόμμα της ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως “είμαστε μπροστά σε μια προδιαγεγραμμένη πορεία εξωτερικής πολιτικής χωρίς πυξίδα, έρμα και διπλωματική συνοχή. Σε μια πολιτική παρασκηνίου που εκθέτει τα δικαιώματα μας. Ο στόχος της Τουρκίας είναι ο έλεγχος του Αιγαίου και της ΝΑ Μεσογείου σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας”
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