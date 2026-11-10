Στην Αττάλεια ο Χριστοδουλίδης: Επίσημη υποδοχή με παρουσία Τούρκου διπλωμάτη αν και δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία προσπάθησε να αποκλείσει τον Χριστοδουλίδη από τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική κρίση - Δεν του έστειλε πρόσκληση ο Ερντογάν, δεν αναμένεται να συναντηθούν





Η άφιξη πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, ώρα Τουρκίας, με την κυπριακή αποστολή να τυγχάνει επίσημης υποδοχής στο διεθνές αεροδρόμιο της Αττάλειας.







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«Αντιπροσωπεία Κύπρου» Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ταξίδεψε στην Τουρκία μέσω Ρόδου, καθώς δεν υπάρχουν απευθείας αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας.



Μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο, ο Κύπριος Πρόεδρος και τα μέλη της αποστολής μεταφέρθηκαν στο ξενοδοχείο τους με αυτοκινητοπομπή. Στα οχήματα υπήρχε η ένδειξη «Αντιπροσωπεία Κύπρου», στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της διαχρονικής άρνησης της Άγκυρας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία.



Στο ξενοδοχείο τον υποδέχθηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρος Μπιζάκης.



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Το διπλωματικό παρασκήνιο της επίσκεψης Η παρουσία του Κύπριου προέδρου στην Τουρκία αποκτά ιδιαίτερη διπλωματική σημασία, καθώς προηγήθηκαν προσπάθειες της Άγκυρας να αποκλείσει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Σύνοδο Ηγετών.



Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αποστείλει προσωπικές προσκλήσεις στους ηγέτες των υπόλοιπων 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραλείποντας τον Κύπριο Πρόεδρο.



Ακολούθησαν διπλωματικές παρεμβάσεις της Λευκωσίας, σε συντονισμό με ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνήσεις κρατών μελών, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί επίσημη πρόσκληση για τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη.



Στην Αττάλεια της Τουρκίας έφτασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης , προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Ηγετών της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31).Η άφιξη πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, ώρα Τουρκίας, με την κυπριακή αποστολή να τυγχάνει επίσημης υποδοχής στο διεθνές αεροδρόμιο της Αττάλειας.Στην υποδοχή παρέστησαν ο πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, Άιβο Όραβ, καθώς και Τούρκος διπλωμάτης με βαθμό πρέσβη, εκπροσωπώντας το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ταξίδεψε στην Τουρκία μέσω Ρόδου, καθώς δεν υπάρχουν απευθείας αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας.Μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο, ο Κύπριος Πρόεδρος και τα μέλη της αποστολής μεταφέρθηκαν στο ξενοδοχείο τους με αυτοκινητοπομπή. Στα οχήματα υπήρχε η ένδειξη «Αντιπροσωπεία Κύπρου», στοιχείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της διαχρονικής άρνησης της Άγκυρας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία.Στο ξενοδοχείο τον υποδέχθηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα, Θεόδωρος Μπιζάκης.Τον Νίκο Χριστοδουλίδη συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο απεσταλμένος του Κύπριου Προέδρου για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, Νίκος Τορναρίτης, και υπηρεσιακοί παράγοντες.Η παρουσία του Κύπριου προέδρου στην Τουρκία αποκτά ιδιαίτερη διπλωματική σημασία, καθώς προηγήθηκαν προσπάθειες της Άγκυρας να αποκλείσει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Σύνοδο Ηγετών.Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αποστείλει προσωπικές προσκλήσεις στους ηγέτες των υπόλοιπων 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραλείποντας τον Κύπριο Πρόεδρο.Ακολούθησαν διπλωματικές παρεμβάσεις της Λευκωσίας, σε συντονισμό με ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνήσεις κρατών μελών, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστεί επίσημη πρόσκληση για τη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η ευρωπαϊκή θέση ήταν ότι δεν μπορεί να αποκλείεται κράτος μέλος της ΕΕ από διεθνείς διαδικασίες λόγω μονομερών πολιτικών επιλογών της χώρας που φιλοξενεί μια διεθνή διάσκεψη.



Χωρίς προγραμματισμένη συνάντηση με Ερντογάν Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη ούτε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ούτε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.



Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο απρογραμμάτιστων επαφών, καθώς οι διεθνείς διασκέψεις προσφέρουν ευκαιρίες για συναντήσεις μεταξύ ηγετών.



Αύριο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα απευθυνθεί στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Σύνοδο, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.



Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς επαφές, μεταξύ των οποίων και συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Αττάλεια, ο Κύπριος Πρόεδρος θα μεταβεί στο Δουβλίνο, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στις 12 Νοεμβρίου και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13 Νοεμβρίου.

Μανώλης Καλατζής 10.11.2026, 21:55