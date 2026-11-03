Ο Δουδωνής τρολάρει με Ανδρέα την ΕΛΑΣ για την άνοδο της Ακροδεξιάς και τα…μπουζούκια
Ο Δουδωνής τρολάρει με Ανδρέα την ΕΛΑΣ για την άνοδο της Ακροδεξιάς και τα…μπουζούκια
«Κατά τη ζαλισμένη ΕΛΑΣ για την άνοδο της ακροδεξιάς φταίνε τα…μπουζούκια! - Αντί άλλης ανάλυσης, ένα μικρό απόσπασμα από τον μεγάλο», γράφει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ
Με σκωπτικό τρόπο απάντησε στον τομεάρχη πολιτισμού της ΕΛΑΣ, Χάρη Μαυρουδή ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι για την άνοδο της ακροδεξιάς φταίνε τα μπουζούκια, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ Δουδωνής παρέθεσε βίντεο με τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει στη βουλή για τα μπουζούκια πως «αυτά δεν είναι εισαγόμενα, είναι γνήσια δικά μας».
Ο κ Δουδωνής σχολίασε: «Αντίθετα με εμάς, που με παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες, τα δικαστήρια που μας σέρνουν ακόμα, αγωνιζόμαστε εναντίον του φασισμού και της ακροδεξιάς, η ζαλισμένη ΕΛΑΣ του Τσίπρα βρήκε τη λύση στο πρόβλημα. Για την άνοδο της ακροδεξιάς φταίνε τα μπουζούκια. Δείτε τι λέει ο τομεάρχης Πολιτισμού της ΕΛΑΣ.
Αντί άλλης ανάλυσης, ένα μικρό απόσπασμα παραθέτοντας το βίντεο με τον Ανδρέα Παπανδρέου να μιλάει για τα μπουζούκια στη Βουλή.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ Δουδωνής παρέθεσε βίντεο με τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει στη βουλή για τα μπουζούκια πως «αυτά δεν είναι εισαγόμενα, είναι γνήσια δικά μας».
Ο κ Δουδωνής σχολίασε: «Αντίθετα με εμάς, που με παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες, τα δικαστήρια που μας σέρνουν ακόμα, αγωνιζόμαστε εναντίον του φασισμού και της ακροδεξιάς, η ζαλισμένη ΕΛΑΣ του Τσίπρα βρήκε τη λύση στο πρόβλημα. Για την άνοδο της ακροδεξιάς φταίνε τα μπουζούκια. Δείτε τι λέει ο τομεάρχης Πολιτισμού της ΕΛΑΣ.
Αντί άλλης ανάλυσης, ένα μικρό απόσπασμα παραθέτοντας το βίντεο με τον Ανδρέα Παπανδρέου να μιλάει για τα μπουζούκια στη Βουλή.
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