Ο Δουδωνής τρολάρει με Ανδρέα την ΕΛΑΣ για την άνοδο της Ακροδεξιάς και τα…μπουζούκια

«Κατά τη ζαλισμένη ΕΛΑΣ για την άνοδο της ακροδεξιάς φταίνε τα…μπουζούκια! - Αντί άλλης ανάλυσης, ένα μικρό απόσπασμα από τον μεγάλο», γράφει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ