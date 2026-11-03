Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Βαρεμένος
Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Βαρεμένος
Έστειλε την επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής μία ημέρα μετά την ορκωμοσία του στο αξίωμα του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας
Την ανεξαρτητοποίησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γνωστοποίησε, με σημερινή επιστολή του, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Βαρεμένος, μία ημέρα μετά την ορκωμοσία του στο αξίωμα του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας.
Ο κ. Βαρεμένος διαδέχθηκε τον Μιλιτιάδη Ζαμπάρα, ο οποίος είχε αναδειχθεί βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του Ιουνίου 2023, ανεξαρτητοποιήθηκε στις 16/07/2026 και, εν τέλει, παραιτήθηκε από το αξίωμά του, στις 29/10/2026.
Μετά την επιστολή του κ. Βαρεμένου, οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 48, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε 12.
Οι δυνάμεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν, πλέον, ως εξής:
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 156
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 36
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 21
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 11
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ "ΝΙΚΗ" 8
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 5
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 48
Ο κ. Βαρεμένος διαδέχθηκε τον Μιλιτιάδη Ζαμπάρα, ο οποίος είχε αναδειχθεί βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του Ιουνίου 2023, ανεξαρτητοποιήθηκε στις 16/07/2026 και, εν τέλει, παραιτήθηκε από το αξίωμά του, στις 29/10/2026.
Μετά την επιστολή του κ. Βαρεμένου, οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 48, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε 12.
Οι δυνάμεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν, πλέον, ως εξής:
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 156
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 36
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 21
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 11
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ "ΝΙΚΗ" 8
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 5
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 48
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