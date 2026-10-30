Ο Μηταράκης ζητά εγγυήσεις για τα έργα στο αεροδρόμιο Χίου – Ταχιάος: «Δεν θα δεχτούμε καμία καθυστέρηση»
Ο Μηταράκης ζητά εγγυήσεις για τα έργα στο αεροδρόμιο Χίου – Ταχιάος: «Δεν θα δεχτούμε καμία καθυστέρηση»
Ο βουλευτής Χίου ζήτησε σαφείς δεσμεύσεις για την ολοκλήρωση των έργων μέσα σε τέσσερις μήνες
Το αεροδρόμιο της Χίου θα χρειαστεί να παραμείνει κλειστό για τέσσερις μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες επέκτασης και ανακατασκευής του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου, αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο νέο κτήριο του αεροδρομίου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης Επίκαιρης Ερώτησης του βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη στη Βουλή, με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία καθυστέρηση από τον ανάδοχο.
Ο κ. Μηταράκης ζήτησε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών και την επαναλειτουργία του αεροδρομίου στις 16 Μαρτίου 2027, επισημαίνοντας τη σημασία του έργου για τις αεροπορικές συνδέσεις και την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.
Όσον αφορά το νέο κτήριο, ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε στις εικόνες εισροής υδάτων της 12ης Οκτωβρίου, τονίζοντας ότι «έγινε ρεζίλι το νησί», και ζήτησε να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες, να αποζημιωθούν τυχόν ζημιές σε εξοπλισμό και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.
Ο υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών απέδωσε το πρόβλημα στις βουλωμένες υδρορροές και παραδέχθηκε ότι «εδώ υπάρχει μια παράλειψη», καθώς δεν τηρούνταν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο μηνιαίου καθαρισμού. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τον ανάδοχο να βρει τεχνική λύση, ώστε «να μην ξανά υπάρξει φαινόμενο αποκλεισμού των υδρορροών».
Έμφαση δόθηκε από τον κ. Μηταράκη και στην επέκταση του διαδρόμου από τα 1.500 στα 1.800 μέτρα, έργο που αναμένεται να επιτρέψει από το καλοκαίρι του 2027 την υποδοχή μεγαλύτερων αεροσκαφών, ενισχύοντας την τουριστική ανάπτυξη της Χίου.
Αναφερόμενος στο τετράμηνο κλείσιμο του αεροδρομίου, ο βουλευτής Χίου υπογράμμισε ότι «πράγματι το αεροδρόμιο πρέπει να κλείσει. Άρα το λέω ξεκάθαρα στους Χιώτες, ναι το αεροδρόμιο πρέπει να κλείσει». Ζήτησε, ωστόσο, έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών και έθεσε το κρίσιμο ερώτημα για το εάν «έχουμε εξασφαλίσει […] ώστε 16 Μαρτίου να επιτρέπεται να πετάξουν αεροσκάφη;»
Ο κ. Ταχιάος με την σειρά του τον διαβεβαίωσε ότι έχει ζητήσει από τον ανάδοχο να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία καθυστέρηση». Πρόσθεσε ότι στο τετράμηνο περιλαμβάνεται και η διαδικασία πιστοποίησης του αεροδρομίου από την ΥΠΑ, σύμφωνα με τα πρότυπα της EASA.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου, αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο νέο κτήριο του αεροδρομίου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης Επίκαιρης Ερώτησης του βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη στη Βουλή, με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία καθυστέρηση από τον ανάδοχο.
Ο κ. Μηταράκης ζήτησε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών και την επαναλειτουργία του αεροδρομίου στις 16 Μαρτίου 2027, επισημαίνοντας τη σημασία του έργου για τις αεροπορικές συνδέσεις και την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.
Όσον αφορά το νέο κτήριο, ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε στις εικόνες εισροής υδάτων της 12ης Οκτωβρίου, τονίζοντας ότι «έγινε ρεζίλι το νησί», και ζήτησε να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες, να αποζημιωθούν τυχόν ζημιές σε εξοπλισμό και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.
Ο υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών απέδωσε το πρόβλημα στις βουλωμένες υδρορροές και παραδέχθηκε ότι «εδώ υπάρχει μια παράλειψη», καθώς δεν τηρούνταν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο μηνιαίου καθαρισμού. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε από τον ανάδοχο να βρει τεχνική λύση, ώστε «να μην ξανά υπάρξει φαινόμενο αποκλεισμού των υδρορροών».
Δείτε βίντεο με την ερώτηση
Έμφαση δόθηκε από τον κ. Μηταράκη και στην επέκταση του διαδρόμου από τα 1.500 στα 1.800 μέτρα, έργο που αναμένεται να επιτρέψει από το καλοκαίρι του 2027 την υποδοχή μεγαλύτερων αεροσκαφών, ενισχύοντας την τουριστική ανάπτυξη της Χίου.
Αναφερόμενος στο τετράμηνο κλείσιμο του αεροδρομίου, ο βουλευτής Χίου υπογράμμισε ότι «πράγματι το αεροδρόμιο πρέπει να κλείσει. Άρα το λέω ξεκάθαρα στους Χιώτες, ναι το αεροδρόμιο πρέπει να κλείσει». Ζήτησε, ωστόσο, έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών και έθεσε το κρίσιμο ερώτημα για το εάν «έχουμε εξασφαλίσει […] ώστε 16 Μαρτίου να επιτρέπεται να πετάξουν αεροσκάφη;»
Ο κ. Ταχιάος με την σειρά του τον διαβεβαίωσε ότι έχει ζητήσει από τον ανάδοχο να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία καθυστέρηση». Πρόσθεσε ότι στο τετράμηνο περιλαμβάνεται και η διαδικασία πιστοποίησης του αεροδρομίου από την ΥΠΑ, σύμφωνα με τα πρότυπα της EASA.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα