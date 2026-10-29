Δουδωνής: Αυτοκτονική η στρατηγική Τσίπρα που παραδέχθηκε πως πηγαίνει για δεύτερος, δεν βλέπω να υπάρχει ΕΛΑΣ μετά τις εκλογές
Δουδωνής: Αυτοκτονική η στρατηγική Τσίπρα που παραδέχθηκε πως πηγαίνει για δεύτερος, δεν βλέπω να υπάρχει ΕΛΑΣ μετά τις εκλογές
«Μόνος αντίπαλος της ΕΛΑΣ είναι το ΠΑΣΟΚ», τόνισε
Την εκτίμηση ότι τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα δυσκολευτούν να έχουν πολιτική παρουσία μετά το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών διατύπωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.
Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN και αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Δουδωνής υποστήριξε ότι «ένα από τα μεγάλα λάθη του είναι ότι παραδέχθηκε πως πηγαίνει για δεύτερος, κλείνοντας το μάτι στον Μητσοτάκη».
«Θεωρώ ότι η στρατηγική Τσίπρα, ο οποίος παραδέχθηκε ότι θέλει να είναι δεύτερος, είναι αυτοκτονική», τόνισε.
«Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει ΕΛΑΣ μετά τις εκλογές. Τον Τσίπρα δεν τον βλέπω σε κάθε περίπτωση, αλλά και στην ΕΛΑΣ δεν βλέπω κάτι συνεκτικό για να αντέξει μια εκλογική ήττα. Είναι ένα κόμμα προσωπικών φιλοδοξιών. Δεν έχει το βάθος που είχαν κόμματα του παρελθόντος», σημείωσε.
Συνεχίζοντας την κριτική του, σημείωσε ότι «κατά δεύτερον, όμως, λες ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το παρόν και το μέλλον. Λες ότι εμένα με ενδιαφέρει η προσωπική μου διαδρομή σε τέσσερα χρόνια».
«Όταν πηγαίνεις για να χάσεις αξιοπρεπώς, παθαίνεις πανωλεθρία. Το ξέρουμε από τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά ματς», συμπλήρωσε.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ακόμη ότι «κάθε κόμμα το οποίο είναι αξιωματική αντιπολίτευση έχει στόχο την πρωτιά», υποστηρίζοντας ότι «η αντίθετη στρατηγική είναι αυτή που έχει οδηγήσει στην πτώση Τσίπρα».
Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN και αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Δουδωνής υποστήριξε ότι «ένα από τα μεγάλα λάθη του είναι ότι παραδέχθηκε πως πηγαίνει για δεύτερος, κλείνοντας το μάτι στον Μητσοτάκη».
«Θεωρώ ότι η στρατηγική Τσίπρα, ο οποίος παραδέχθηκε ότι θέλει να είναι δεύτερος, είναι αυτοκτονική», τόνισε.
«Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει ΕΛΑΣ μετά τις εκλογές. Τον Τσίπρα δεν τον βλέπω σε κάθε περίπτωση, αλλά και στην ΕΛΑΣ δεν βλέπω κάτι συνεκτικό για να αντέξει μια εκλογική ήττα. Είναι ένα κόμμα προσωπικών φιλοδοξιών. Δεν έχει το βάθος που είχαν κόμματα του παρελθόντος», σημείωσε.
«Μόνος αντίπαλος της ΕΛΑΣ είναι το ΠΑΣΟΚ»«Αυτό είπε. Ότι με νοιάζει το 2031. Αυτό είναι το ρητό και το υπόρρητο. Όταν πηγαίνεις για να βγεις δεύτερος, σημαίνει ότι έχεις αντίπαλο αυτόν που βρίσκεται κοντά σου δημοσκοπικά. Μόνος αντίπαλος της ΕΛΑΣ είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι αισθάνονται, γι' αυτό και μας επιτίθενται», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.
Συνεχίζοντας την κριτική του, σημείωσε ότι «κατά δεύτερον, όμως, λες ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το παρόν και το μέλλον. Λες ότι εμένα με ενδιαφέρει η προσωπική μου διαδρομή σε τέσσερα χρόνια».
«Όταν πηγαίνεις για να χάσεις αξιοπρεπώς, παθαίνεις πανωλεθρία. Το ξέρουμε από τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά ματς», συμπλήρωσε.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ακόμη ότι «κάθε κόμμα το οποίο είναι αξιωματική αντιπολίτευση έχει στόχο την πρωτιά», υποστηρίζοντας ότι «η αντίθετη στρατηγική είναι αυτή που έχει οδηγήσει στην πτώση Τσίπρα».
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