«Η κυβέρνησή μας κλείνει μεθοδικά εκκρεμότητες δεκαετιών»: Το βίντεο από την περιοδεία Μητσοτάκη στο Κιλκίς
«Η κυβέρνησή μας κλείνει μεθοδικά εκκρεμότητες δεκαετιών»: Το βίντεο από την περιοδεία Μητσοτάκη στο Κιλκίς
Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με πολίτες και επισκέφτηκε επιχειρήσεις της περιοχής
Στιγμιότυπα από την πρόσφατη περιοδεία του στο Κιλκίς δημοσίευσε σήμερα (29/10) πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναδεικνύοντας έργα υποδομής, κοινωνικής πρόνοιας και παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής.
«Η κυβέρνησή μας κλείνει μεθοδικά εκκρεμότητες δεκαετιών», είναι το μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποίος κατά την περιοδεία του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και να ενημερωθεί για την πορεία σημαντικών έργων.
Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης το εργοτάξιο του οδικού τμήματος μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ασσήρου και Νέας Σάντας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει τη σύνδεση του Κιλκίς με τη Θεσσαλονίκη, βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια και τις μετακινήσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2027.
Στο πρόγραμμα της περιοδείας περιλαμβανόταν ακόμη επίσκεψη στη νέα μονάδα της γεωργικής επιχείρησης «Μανιτάρια Κεχαγιά», όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής και τυποποίησης των προϊόντων.
Ακολούθησε επίσκεψη στη βιομηχανία «Zincometal ΑΕ», η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ιστών και πυλώνων φωτισμού, καθώς και υποδομών οδικής ασφάλειας. Η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 130 εργαζομένους και αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής.
«Η κυβέρνησή μας κλείνει μεθοδικά εκκρεμότητες δεκαετιών», είναι το μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποίος κατά την περιοδεία του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και να ενημερωθεί για την πορεία σημαντικών έργων.
Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Χ:
Μεταξύ των σταθμών της επίσκεψής του ήταν ο νέος Οίκος Ευγηρίας και Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς, μια δημόσια δομή φροντίδας ηλικιωμένων, η ολοκλήρωση της οποίας χρειάστηκε σχεδόν 20 χρόνια. Το έργο, που είχε ξεκινήσει το 2006, ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η μονάδα διαθέτει 50 κλίνες.
Η κυβέρνησή μας κλείνει μεθοδικά εκκρεμότητες δεκαετιών. https://t.co/LzlackCDXI— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 29, 2026
Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης το εργοτάξιο του οδικού τμήματος μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ασσήρου και Νέας Σάντας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει τη σύνδεση του Κιλκίς με τη Θεσσαλονίκη, βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια και τις μετακινήσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2027.
Στο πρόγραμμα της περιοδείας περιλαμβανόταν ακόμη επίσκεψη στη νέα μονάδα της γεωργικής επιχείρησης «Μανιτάρια Κεχαγιά», όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής και τυποποίησης των προϊόντων.
Ακολούθησε επίσκεψη στη βιομηχανία «Zincometal ΑΕ», η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ιστών και πυλώνων φωτισμού, καθώς και υποδομών οδικής ασφάλειας. Η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 130 εργαζομένους και αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής.
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