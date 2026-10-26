Κασσελάκης: Βέβαιο ότι ο Τσίπρας θα πάρει μονοψήφια ποσοστά, ίσως να μην φτάσει μέχρι τις εκλογές

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει διψήφιο ποσοστό, ενώ απέκλεισε τις προεκλογικές συνεργασίες - Τι είπε για Μητσοτάκη, ΠΑΣΟΚ και δημοσκοπήσεις





Μιλώντας στον Realfm 97,8, ο κ. Κασσελάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός για τις πολιτικές προοπτικές του πρώην πρωθυπουργού.







Συνεχίζοντας, επέμεινε στην πρόβλεψή του, επικαλούμενος όσα, όπως είπε, διαπιστώνει από την επαφή με τους πολίτες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Θεωρώ ότι είναι βέβαιο πως θα πάρει μονοψήφιο ποσοστό. Εγώ σας λέω ό,τι γνωρίζω από την ανθρωπογεωγραφία και τι βλέπουμε στην πλατεία, στα social media, τι βλέπουμε πέρα από τις δημοσκοπήσεις όπως τις κάνουν με όποιο δείγμα παίρνουν από την στάθμιση πριν από 3,5 χρόνια. Επειδή ο ίδιος ο προκάτοχός μου είχε αμφισβητήσει τις δημοσκοπήσεις έχουμε πάθει τώρα ένα πατατράκ και δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι βλέπουμε μπροστά μας» υποστήριξε.







Συγκεκριμένα, προέβλεψε ότι «μετά τις επικείμενες εκλογές ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα είναι στον Μαξίμου και θεωρώ ότι αυτό θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την ελληνική κοινωνία. Πρέπει να πάμε μπροστά».



«Ξεκάθαρα όχι» στις προεκλογικές συνεργασίες Ερωτηθείς για τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματός του και το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε συζητήσεις για συνεργασίες πριν από τις εκλογές, ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.



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Και αν ένα κομμάτι της χώρας, γνωρίζοντας όλα τα θεσμικά μπαζώματα που έχουν γίνει, τα 1,1 δισ. ευρώ που οφείλουν τα δύο μεγάλα κόμματα, τους εξώστες, τα μπουζουξίδικα, τον λαϊκισμό, τις γκάφες των στελεχών του προκατόχου μου, συνεχίσουν να ψηφίζουν αυτό, είναι δικαίωμά τους, αυτό είναι η δημοκρατία. Εγώ όμως και οι Δημοκράτες θα πρέπει να βρούμε λύση να κάνουμε αυτό που επιτάσσει η δημοκρατική μας συνείδηση, το οποίο είναι να είμαστε μέρος μιας λύσης που θα βελτιώσει τη ζωή του κόσμου».



Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τη σύνθεση του εκλογικού σώματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της συμμετοχής.



«Οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να προβλέψουν το εκλογικό σώμα. Πριν από 3,5 χρόνια ψήφισε ο ελληνικός λαός. Εάν έχουμε μπροστά μας μεγάλη συμμετοχή, αν έχουμε τη συμμετοχή του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 65 με 70% θα ψηφίσουν 1,5 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι. Η συμμετοχή ήταν 52% στις τελευταίες εκλογές. Ένας στους δύο Έλληνες απείχε γιατί το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα δεν ενέπνευσε τον κόσμο να ασχοληθεί με την πολιτική» πρόσθεσε.



Την εκτίμηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα περιοριστεί σε μονοψήφιο εκλογικό ποσοστό, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες ακόμη και για το αν θα φτάσει μέχρι τις επόμενες εκλογές, διατύπωσε ο Στέφανος Κασσελάκης . Ο πρόεδρος των « Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο » υποστήριξε ότι η εικόνα που έχει σχηματίσει για τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τον οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, ενώ αμφισβήτησε και τη δυνατότητα των δημοσκοπήσεων να αποτυπώσουν τη μελλοντική εκλογική συμπεριφορά.Μιλώντας στον Realfm 97,8, ο κ. Κασσελάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός για τις πολιτικές προοπτικές του πρώην πρωθυπουργού.Όπως δήλωσε, είναι σίγουρος, «γνωρίζοντας την ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο προκάτοχός μου είναι σε μονοψήφια ποσοστά και δεν ξέρω καν αν θα φτάσει στις εκλογές ή τι θα γίνει μέχρι τότε με τον ίδιο και πώς θα παραμείνει στην πολιτική εφόσον πάρει μονοψήφια».Συνεχίζοντας, επέμεινε στην πρόβλεψή του, επικαλούμενος όσα, όπως είπε, διαπιστώνει από την επαφή με τους πολίτες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.«Θεωρώ ότι είναι βέβαιο πως θα πάρει μονοψήφιο ποσοστό. Εγώ σας λέω ό,τι γνωρίζω από την ανθρωπογεωγραφία και τι βλέπουμε στην πλατεία, στα social media, τι βλέπουμε πέρα από τις δημοσκοπήσεις όπως τις κάνουν με όποιο δείγμα παίρνουν από την στάθμιση πριν από 3,5 χρόνια. Επειδή ο ίδιος ο προκάτοχός μου είχε αμφισβητήσει τις δημοσκοπήσεις έχουμε πάθει τώρα ένα πατατράκ και δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι βλέπουμε μπροστά μας» υποστήριξε.Ο πρόεδρος των Δημοκρατών προχώρησε και σε εκτίμηση για την επόμενη ημέρα των εθνικών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου.Συγκεκριμένα, προέβλεψε ότι «μετά τις επικείμενες εκλογές ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα είναι στον Μαξίμου και θεωρώ ότι αυτό θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την ελληνική κοινωνία. Πρέπει να πάμε μπροστά».Ερωτηθείς για τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματός του και το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε συζητήσεις για συνεργασίες πριν από τις εκλογές, ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.«Απαντάω στο τελευταίο, ξεκάθαρα όχι. Εμείς χτίζουμε ένα κόμμα το οποίο έχει χιλιάδες μέλη σε όλη τη χώρα, έχουμε 26 γραφεία, που τα μέλη μας πληρώνουν από την τσέπη τους. Αυτό είναι ένα κόμμα που χτίζεται σε μια σωστή στέρεη βάση. Έχουμε μακρά το πιο συμμετοχικό κόμμα στην Ελλάδα και το πιο καινοτόμο κόμμα και δεν έχουμε ούτε μια εξάρτηση. Καμία απολύτως, από οποιοδήποτε επιχειρηματικό συμφέρον. Δεν με ενδιαφέρει να παίξω το κλασικό παιχνίδι της πολιτικής. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Δεν έχω δει ποτέ στο λογαριασμό μου στην τράπεζα, ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι. Με ενδιαφέρει πώς η πολιτική θα αρχίσει να λύνει προβλήματα.Και αν ένα κομμάτι της χώρας, γνωρίζοντας όλα τα θεσμικά μπαζώματα που έχουν γίνει, τα 1,1 δισ. ευρώ που οφείλουν τα δύο μεγάλα κόμματα, τους εξώστες, τα μπουζουξίδικα, τον λαϊκισμό, τις γκάφες των στελεχών του προκατόχου μου, συνεχίσουν να ψηφίζουν αυτό, είναι δικαίωμά τους, αυτό είναι η δημοκρατία. Εγώ όμως και οι Δημοκράτες θα πρέπει να βρούμε λύση να κάνουμε αυτό που επιτάσσει η δημοκρατική μας συνείδηση, το οποίο είναι να είμαστε μέρος μιας λύσης που θα βελτιώσει τη ζωή του κόσμου».Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τη σύνθεση του εκλογικού σώματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της συμμετοχής.«Οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να προβλέψουν το εκλογικό σώμα. Πριν από 3,5 χρόνια ψήφισε ο ελληνικός λαός. Εάν έχουμε μπροστά μας μεγάλη συμμετοχή, αν έχουμε τη συμμετοχή του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 65 με 70% θα ψηφίσουν 1,5 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι. Η συμμετοχή ήταν 52% στις τελευταίες εκλογές. Ένας στους δύο Έλληνες απείχε γιατί το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα δεν ενέπνευσε τον κόσμο να ασχοληθεί με την πολιτική» πρόσθεσε.

Η κριτική στο ΠΑΣΟΚ και οι θέσεις για το προοδευτικό κέντρο Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κ. Κασσελάκης εξήγησε πώς αντιλαμβάνεται την πολιτική ταυτότητα των Δημοκρατών και σε ποια σημεία θεωρεί ότι διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα κόμματα.



Περιέγραψε το προοδευτικό κέντρο ως έναν πολιτικό χώρο που συνδυάζει τον φιλελευθερισμό με την ανθρωπιστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του προσελκύει κυρίως πολίτες που στο παρελθόν είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.



Κατά τον ίδιο, αρκετοί από αυτούς εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη φορολογία, τον ΦΠΑ, τα τεκμήρια, την προκαταβολή φόρου και τη γραφειοκρατία στις αδειοδοτήσεις. Παράλληλα, απέδωσε την απομάκρυνσή τους από την κυβέρνηση και σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας και ατιμωρησίας.



Ανέφερε ακόμη ότι, κατά την εκτίμησή του, τα κεντρώα κόμματα σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο ποσοστά της τάξης του 12%, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός χώρος δεν εκπροσωπείται επαρκώς στην Ελλάδα.



Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. «Το ΠΑΣΟΚ δεν κατανοώ τι εκπροσωπεί και είναι ένα κόμμα με βεβαρημένο ιστορικό» σημείωσε.



Ο πρόεδρος των Δημοκρατών κατηγόρησε επίσης το ΠΑΣΟΚ ότι έχει στηρίξει τις τράπεζες στη Βουλή και συμφωνίες τις οποίες ο ίδιος χαρακτήρισε απαράδεκτες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία του κόμματός του για τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία.



Όπως εξήγησε, πρόκειται για πρόταση νόμου την οποία έχει κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ανταπόκριση από άλλα κόμματα.



«Είχαμε αρχίσει μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει κοστολογήσει την πρόταση νόμου μας, κοστίζει μηδέν και κανένα κόμμα δεν έχει κάνει τίποτα. Ξέρω ότι στην Ελλάδα μπορεί να είσαι ό,τι δηλώσεις, αλλά και οι πράξεις μετράνε. Η φερεγγυότητα μετράει, αν κάποιος δει την στάση που έχω κρατήσει από τότε που ήρθα πριν από τρία χρόνια στην Ελλάδα για να ασχοληθώ με την πολιτική, τις παρεμβάσεις που έχω κάνει για τις ατομικές ελευθερίες, για την σταθερή και χαμηλή φορολογία που χρειαζόμαστε και για μια υπερήφανη στάση στα εθνικά που δεν διστάζει και διεκδικεί, για μια πολύ λογική στάση στο μεταναστευτικό. Αυτό είναι μια ορθολογική πολιτική. Για μένα το κέντρο σημαίνει αλήθεια, διότι εκεί βρίσκεται η αλήθεια συνήθως, αλλά κέντρο σημαίνει ότι δεν πας δογματικά στην πολιτική. Πας να βρεις την αλήθεια που δουλεύει στην πράξη» επισήμανε.



Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε και στο ετήσιο συνέδριο METAGORA των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο, που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο. Όπως είπε, επιδίωξη του κόμματος είναι η προώθηση μιας διαφορετικής πολιτικής διαδικασίας, με βασικά στοιχεία τον διάλογο και τη συμμετοχή των πολιτών. Περιέγραψε το μήνυμα του συνεδρίου ως «πολιτική με πολιτισμό και μια αναγέννηση της δημοκρατίας, όπως δεν την έχουμε ξαναγνωρίσει, διότι οι δημοκρατίες γενικότερα έχουν θέμα στη Δύση».



Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τη συμμετοχή ειδικών που εξέφραζαν διαφορετικές απόψεις, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και εργαλεία ελέγχου γεγονότων μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI fact-checking).



Τα τέσσερα ζητήματα που εξετάστηκαν ήταν η ευελιξία στα ένσημα και τη συνταξιοδότηση, η αποκέντρωση της παιδείας, η ευθανασία σε περιπτώσεις ανίατης νόσου και η χρήση καμερών αναγνώρισης προσώπου σε δρόμους και σχολεία.



Ο κ. Κασσελάκης διευκρίνισε ότι οι συζητήσεις αυτές δεν αποτελούσαν διατυπωμένες θέσεις του κόμματος, αλλά οργανωμένες αντιπαραθέσεις απόψεων, στις οποίες το κοινό μπορούσε να συμμετάσχει.



Υποστήριξε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδείχθηκαν τόσο σημεία σύγκλισης όσο και διαφωνίες, ζητήματα που χρειάζονταν περισσότερη τεκμηρίωση, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες άλλαξαν στάση.



Κατά τον ίδιο, η επέκταση ενός τέτοιου μοντέλου διαλόγου σε ολόκληρη τη χώρα θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του διχασμού, τον οποίο συνέδεσε με τη διαφθορά και την απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική.



«Θέλουμε να είμαστε οι ρυθμιστές της επόμενης μέρας» Όπως είπε, μπροστά μας βλέπουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. «Η χώρα μας δεν καταρρέει μεν δημοσιονομικά αλλά δεν έχει μπορέσει να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια νέα μεταπολίτευση. Μια μεταπολίτευση στην οποία δεν υπάρχουν πλέον κυβερνήσεις αυτοδύναμες και για εμάς ως δημοκράτες αυτό είναι άκρως υγιές, διότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν έχει την απόλυτη αλήθεια. Κανένα κόμμα δεν έχει την απόλυτη αλήθεια. Το θέμα είναι θα μάθουμε να μιλάμε ο ένας με τον άλλον, να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μαζί; Αυτό θέλουμε να γίνει. Θέλουμε να είμαστε οι ρυθμιστές της επόμενης μέρας με ορθολογισμό και ανθρωπισμό» συμπλήρωσε.



Αναφορικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «τα δύο αυτά πρόσωπα πρέπει να πάνε στο παρελθόν». «Επιτέλους να υπάρχει αλλαγή του πολιτικού προσωπικού γιατί -το ξεχνάμε καμιά φορά- δεν έχουμε απευθείας εκλογή πρωθυπουργού. Δεν έχουμε ούτε προεδρική, ούτε πρωθυπουργική δημοκρατία. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Συνεπώς, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως έχει γίνει και στην Ελλάδα στο παρελθόν, τα κόμματα να καθίσουν μαζί και να επιλέξουν ποια λύση μπορεί να υπάρξει και με ποιους στην ηγεσία. Δεν επιτάσσει κανείς απευθείας εκλογή πρωθυπουργού και ούτε πρόκειται να εκβιάσει κανείς κάτι τέτοιο από τον Έλληνα πολίτη» τόνισε.



«Μητσοτάκης και Τσίπρας δεν πρέπει να πάρουν ξανά τα κλειδιά της εξουσίας» Σε περίπτωση που μπουν οι Δημοκράτες στη Βουλή, θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε κυβερνητική συνεργασία, με κατεύθυνση «προς το φιλελεύθερο προοδευτικό κέντρο», όπως είπε. Ερωτηθείς συγκεκριμένα με ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν (ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΝΔ), απάντησε: «Όσον αφορά στα πρόσωπα, εκείνοι οι δύο που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν να μεταρρυθμίσουν τη χώρα, πρέπει να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Να μάθουν να δουλεύουν. Δεν πρέπει να ξαναπάρουν τα κλειδιά της εξουσίας».



Το κόμμα του, σημείωσε έχει ξεκάθαρες θέσεις και αναφέρθηκε στην κατάργηση του άρθρου 86 και των ασυλιών των βουλευτών, στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος, στην ενίσχυση της νομοθετικής εξουσίας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για κεντρώες τομές. «Στα εθνικά είμαστε απόλυτα θεσμικοί και σωστοί και μάλιστα οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες έχουν στηρίξει και το θέμα της γενοκτονίας των Ποντίων και το καλώδιο στην Κάσο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Όσον αφορά στις κοινωνικά ζητήματα, εμείς θα είμαστε εκεί να προστατεύσουμε όλες τις ατομικές ελευθερίες, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα με ανθρωπισμό και ενσυναίσθηση. Αυτές είναι οι αξίες του κόμματος» υποστήριξε.



Τι είπε για την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης Σχετικά με τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για κοροϊδία, «διότι όταν έχεις τη δυνατότητα να μειώσεις στην αντλία την τιμή με τον ΕΦΚ και παριστάνεις ότι πρέπει να πάρεις άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι απλά ψέμα». «Μπορούν κάλλιστα να μειώσουν τώρα την αξία στην αντλία, μπορούν να μειώσουν και τον ΦΠΑ. Επίσης, έχουμε δει μείωση στην κατανάλωση των λίτρων σε σχέση με πέρυσι λόγω της τιμής. Άρα, αυτή η ζήτηση δεν θα επανέλθει, το οποίο σημαίνει λιγότερη οικονομική δραστηριότητα. Πιστεύω ότι ένα κομμάτι έτσι θα είναι – και παγκοσμίως – ή θα επανέλθει και θα χτυπήσει τα εισοδήματα του κόσμου. Λοιπόν, άρα χρειάζεται άμεση μείωση στην πηγή, όχι επιδόματα» τόνισε ενώ για το ηλεκτρικό ρεύμα είπε ότι χρειάζεται ριζική τομή στο χρηματιστήριο ενέργειας για να μειωθούν οι τιμές.



Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά Τέλος για τα ελληνοτουρκικά, τις εξελίξεις με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την πόντιση του καλωδίου, σχολίασε: «Είναι προφανώς ανησυχητικό και λυπηρό δεν θέλω να το κάνω μικροκομματική τοποθέτηση. Οι υποκλίσεις και η διπλωματία έχουν αποτύχει. Από εκεί και πέρα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε σε τι βαθμό η χώρα μας μπορεί να σηκώσει ανάστημα, να έχει μια πιο έξυπνη στρατηγική, να αξιοποιήσει τις εξελίξεις που υπάρχουν τεχνολογικά για να μπορεί να έχει νέες μορφές αποτροπής και να αρχίσει να διεκδικεί. Να μην επιτρέπει στην Τουρκία να είναι μόνο εκείνη που δημιουργείται τελεσμένα. Οι τυπολατρικές ανακοινώσεις κάποια στιγμή παύουν να έχουν κάποιο αντίκτυπο και συγχρόνως η Τουρκία έχει γκριζάρει όλη τη συζήτηση και νομίζω ότι δυστυχώς -έστω και παράνομα – πετυχαίνει τους στόχους που θέλει βήμα-βήμα».



26.10.2026, 13:37