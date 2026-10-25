Στη Σαουδική Αραβία ο Μητσοτάκης με φόντο τους ελληνικούς Patriot και τη Συμφωνία της Μέκκας

Η Σαουδική Αραβία πρόσφατα εντάχθηκε στο σχήμα της Συμμαχίας της Μέκκας με την Τουρκία και το Πακιστάν, ενώ έχει καταστεί πλέον και θέατρο επιχειρήσεων με φόντο τον πόλεμο στον Κόλπο