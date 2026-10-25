Στη Σαουδική Αραβία ο Μητσοτάκης με φόντο τους ελληνικούς Patriot και τη Συμφωνία της Μέκκας
Στη Σαουδική Αραβία ο Μητσοτάκης με φόντο τους ελληνικούς Patriot και τη Συμφωνία της Μέκκας
Η Σαουδική Αραβία πρόσφατα εντάχθηκε στο σχήμα της Συμμαχίας της Μέκκας με την Τουρκία και το Πακιστάν, ενώ έχει καταστεί πλέον και θέατρο επιχειρήσεων με φόντο τον πόλεμο στον Κόλπο
Σε ειδική αποστολή στο Ριάντ βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέπτεται υπό άκρα μυστικότητα τη Σαουδική Αραβία, με το ταξίδι να μην έχει ανακοινωθεί επισήμως για προφανείς λόγους ασφαλείας στην περιοχή.
Ο πρωθυπουργός έχει βρεθεί και άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν στη Σαουδική Αραβία, η εν λόγω επίσκεψη όμως έχει μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν (MBS).
Το ταξίδι δεν γίνεται σε ουδέτερο χρόνο. Η Σαουδική Αραβία πρόσφατα εντάχθηκε στο σχήμα της Συμμαχίας της Μέκκας με την Τουρκία και το Πακιστάν, ενώ έχει καταστεί πλέον και θέατρο επιχειρήσεων με φόντο τον πόλεμο στον Κόλπο. Παράλληλα, είναι νωπό ακόμα το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο που κυρώθηκε από το κοινοβούλιο στη Βεγγάζη, οπότε η Αθήνα ψάχνει απαντήσεις στο γεωπολιτικό ταμπλό, επανεκκινώντας τη συζήτηση με την Αίγυπτο για επέκταση της συμφωνίας ΑΟΖ και ενεργοποιώντας όλες τις συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή.
Υπάρχει παράλληλα και το σκέλος της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot που έχει αναπτυχθεί στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας και έχει προσφέρει κρίσιμες υπηρεσίες. Ενώ μέχρι πρότινος και με φόντο τη Συμφωνία της Μέκκας η Αθήνα ανέφερε ότι η παραμονή θα επαναξιολογείται κάθε μήνα, εντούτοις φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε ένα σχήμα πιο μακράς πνοής.
Πρόσφατα βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος συνάντησε τον MBS, αλλά και τους αξιωματικούς της ΕΛΔΥΣΑ στο πεδίο, ενώ η Σαουδική Αραβία τακτοποίησε και οικονομικές οφειλές που υπήρχαν. Συνεπώς δεν συντρέχει, κατά την εκτίμηση της Αθήνας, λόγος να απομακρυνθεί ένα όπλο που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις διμερείς σχέσεις και τις καθιστά πιο ουσιαστικές.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης σχεδίαζε ούτως ή άλλως να βρεθεί στο Ριάντ για τη Σύνοδο των χωρών της Ε.Ε. με αυτές του Κόλπου που, υπό κανονικές συνθήκες, θα γινόταν σήμερα. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή όμως ο σχεδιασμός άλλαξε και η Σύνοδος που είχε γίνει προ διετίας στις Βρυξέλλες μετατέθηκε χρονικά. Αυτό όμως δεν άλλαξε, κατά πώς φαίνεται, τον προσωπικό σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη.
Ο πρωθυπουργός έχει βρεθεί και άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν στη Σαουδική Αραβία, η εν λόγω επίσκεψη όμως έχει μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων, ενώ ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν (MBS).
Το ταξίδι δεν γίνεται σε ουδέτερο χρόνο. Η Σαουδική Αραβία πρόσφατα εντάχθηκε στο σχήμα της Συμμαχίας της Μέκκας με την Τουρκία και το Πακιστάν, ενώ έχει καταστεί πλέον και θέατρο επιχειρήσεων με φόντο τον πόλεμο στον Κόλπο. Παράλληλα, είναι νωπό ακόμα το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο που κυρώθηκε από το κοινοβούλιο στη Βεγγάζη, οπότε η Αθήνα ψάχνει απαντήσεις στο γεωπολιτικό ταμπλό, επανεκκινώντας τη συζήτηση με την Αίγυπτο για επέκταση της συμφωνίας ΑΟΖ και ενεργοποιώντας όλες τις συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή.
Υπάρχει παράλληλα και το σκέλος της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot που έχει αναπτυχθεί στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας και έχει προσφέρει κρίσιμες υπηρεσίες. Ενώ μέχρι πρότινος και με φόντο τη Συμφωνία της Μέκκας η Αθήνα ανέφερε ότι η παραμονή θα επαναξιολογείται κάθε μήνα, εντούτοις φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε ένα σχήμα πιο μακράς πνοής.
Πρόσφατα βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος συνάντησε τον MBS, αλλά και τους αξιωματικούς της ΕΛΔΥΣΑ στο πεδίο, ενώ η Σαουδική Αραβία τακτοποίησε και οικονομικές οφειλές που υπήρχαν. Συνεπώς δεν συντρέχει, κατά την εκτίμηση της Αθήνας, λόγος να απομακρυνθεί ένα όπλο που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις διμερείς σχέσεις και τις καθιστά πιο ουσιαστικές.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης σχεδίαζε ούτως ή άλλως να βρεθεί στο Ριάντ για τη Σύνοδο των χωρών της Ε.Ε. με αυτές του Κόλπου που, υπό κανονικές συνθήκες, θα γινόταν σήμερα. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή όμως ο σχεδιασμός άλλαξε και η Σύνοδος που είχε γίνει προ διετίας στις Βρυξέλλες μετατέθηκε χρονικά. Αυτό όμως δεν άλλαξε, κατά πώς φαίνεται, τον προσωπικό σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη.
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