Σκληρή απάντηση της Αθήνας στην Τουρκία για τους μουφτήδες στη Θράκη: «Υποκριτικό να μας παραδίδετε μαθήματα θρησκευτικής ελευθερίας»

Η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις για τη μουσουλμανική μειονότητα και ξεκαθαρίζει ότι η Συνθήκη της Λωζάννης δεν επιδέχεται παρερμηνείες – «Η θρησκευτική ελευθερία δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για παρεμβάσεις στα εσωτερικά ενός κυρίαρχου κράτους»