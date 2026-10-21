Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι την Πέμπτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Μέγαρο Μαξίμου

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι την Πέμπτη

Ο πρωθυπουργός θα παραστεί και στο Επενδυτικό Φόρουμ Ελλάδας-ΗΑΕ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι την Πέμπτη
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 12.00, θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο του 'Αμπου Ντάμπι, σεΐχη Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα παραστεί στο Επενδυτικό Φόρουμ Ελλάδας-ΗΑΕ που διοργανώνει η Enterprise Greece, στο ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian.
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