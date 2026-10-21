Στη Βοστώνη ο Δένδιας για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ MIT και ΕΛΚΑΚ, συναντήσεις για τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοάμυνα
Στη Βοστώνη ο Δένδιας για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ MIT και ΕΛΚΑΚ, συναντήσεις για τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοάμυνα
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί και με τον καθηγητή του Χάρβαρντ Γιώργο Βέλμαχο για τη δημιουργία πρότυπου Κέντρου Τραύματος στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται το διήμερο 21 και 22 Οκτωβρίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα παραστεί στην υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Massachusetts Institute of Technology (MIT) και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), ενώ θα έχει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους αμερικανικών πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και εταιρειών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας θα παραστεί σήμερα, Τετάρτη (21/10), το απόγευμα τοπική ώρα, στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του MIT Sea Grant Program και του ΕΛΚΑΚ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.
Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται επίσης συνάντηση με τον καθηγητή Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Γιώργο Βέλμαχο, με αντικείμενο τη δημιουργία πρότυπου Κέντρου Τραύματος στις εγκαταστάσεις του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί με εκπροσώπους αμερικανικών πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και με στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας.
Οι επαφές αυτές θα επικεντρωθούν στη ρομποτική, την καινοτομία, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοάμυνα, την κυβερνοασφάλεια και τις διαστημικές τηλεπικοινωνίες.
Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας θα παραστεί σήμερα, Τετάρτη (21/10), το απόγευμα τοπική ώρα, στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του MIT Sea Grant Program και του ΕΛΚΑΚ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη.
Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται επίσης συνάντηση με τον καθηγητή Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Γιώργο Βέλμαχο, με αντικείμενο τη δημιουργία πρότυπου Κέντρου Τραύματος στις εγκαταστάσεις του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί με εκπροσώπους αμερικανικών πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και με στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας.
Οι επαφές αυτές θα επικεντρωθούν στη ρομποτική, την καινοτομία, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοάμυνα, την κυβερνοασφάλεια και τις διαστημικές τηλεπικοινωνίες.
Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνεται την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.
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