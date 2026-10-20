Νίκος Παπανδρέου για παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο: Να σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ προς Τουρκία και Λιβύη
Νίκος Παπανδρέου για παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο: Να σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ προς Τουρκία και Λιβύη
Άμεση και σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης – Υπογράμμισε την ανάγκη ρητής στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, του GSI, καθώς και για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed
Την στάση που θα κρατήσει απέναντι στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατευθύνονται προς την Τουρκία και τη Λιβύη, κατέστησε σαφή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου σε δήλωσή του μετά την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη βουλή της Λιβύης.
«Σήμερα στην Ευρωβουλή, στην Ολομέλεια, συζητήθηκε η σχέση της Ευρώπης με τις μεσογειακές χώρες. Θυμίζω ότι αυτό ήταν ένα θέμα, που σήκωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980, με αποτέλεσμα τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα», ανέφερε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πρόσθεσε:«Τι συγκυρία όμως! Σήμερα ενέκρινε η Λιβυκή Βουλή. Για αυτό ακριβώς το λόγο θα ζητήσω να παύσουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτές τις χώρες μέχρι να συνετιστούν και να σταματήσουν να παρανομούν».
Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε την εξέλιξη ως κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο έχει επανειλημμένα καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Επίσης ανέδειξε την ιδιαίτερη σημασία της ρητής στήριξης της έκθεσης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τον GSI, καθώς και στον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Η στήριξη στα δύο έργα συνδέεται με την ανάγκη υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών και του Δικαίου της Θάλασσας.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γ. Μανιάτης τόνισε ότι «η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των Κρατών Μελών είναι και ευρωπαϊκή ευθύνη. Και αυτή κρίνεται στην πράξη».
Συγκεκριμένα , ανάφερε ο κ. Μανιάτης :«Η έκθεση Zingaretti αναδεικνύει ότι το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο αποτελεί σημαντική ευκαιρία ουσιαστικής συνεργασίας με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας. Εξαιρετικής σημασίας η ρητή στήριξη της έκθεσης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, GSI, καθώς και στον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Όμως, καμία συνεργασία δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας, και τα κυριαρχικά δικαιώματα των Κρατών Μελών στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες τους. Δυστυχώς σήμερα, οι αρχές αυτές παραβιάστηκαν κατάφωρα εις βάρος της πατρίδας μου, της Ελλάδας. Το Κοινοβούλιο της Λιβύης επικύρωσε το παράνομο Τουρκο-Λιβυκό μνημόνιο. Ένα κείμενο που και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν επανειλημμένα καταδικάσει. Η σημερινή εξέλιξη απαιτεί άμεση και σκληρή Ευρωπαϊκή αντίδραση. Η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των Κρατών Μελών είναι και ευρωπαϊκή ευθύνη. Και αυτή κρίνεται στην πράξη».
«Σήμερα στην Ευρωβουλή, στην Ολομέλεια, συζητήθηκε η σχέση της Ευρώπης με τις μεσογειακές χώρες. Θυμίζω ότι αυτό ήταν ένα θέμα, που σήκωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980, με αποτέλεσμα τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα», ανέφερε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πρόσθεσε:«Τι συγκυρία όμως! Σήμερα ενέκρινε η Λιβυκή Βουλή. Για αυτό ακριβώς το λόγο θα ζητήσω να παύσουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς αυτές τις χώρες μέχρι να συνετιστούν και να σταματήσουν να παρανομούν».
Μανιάτης: Άμεση και σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο'Αμεση και σκληρή ευρωπαϊκή αντίδραση στην επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης ζήτησε ο αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, με παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση της έκθεσης του Σοσιαλιστή Nicola Zingaretti με θέμα το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο.
Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε την εξέλιξη ως κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο έχει επανειλημμένα καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Επίσης ανέδειξε την ιδιαίτερη σημασία της ρητής στήριξης της έκθεσης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τον GSI, καθώς και στον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Η στήριξη στα δύο έργα συνδέεται με την ανάγκη υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών και του Δικαίου της Θάλασσας.
Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Γ. Μανιάτης τόνισε ότι «η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των Κρατών Μελών είναι και ευρωπαϊκή ευθύνη. Και αυτή κρίνεται στην πράξη».
Συγκεκριμένα , ανάφερε ο κ. Μανιάτης :«Η έκθεση Zingaretti αναδεικνύει ότι το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο αποτελεί σημαντική ευκαιρία ουσιαστικής συνεργασίας με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας. Εξαιρετικής σημασίας η ρητή στήριξη της έκθεσης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, GSI, καθώς και στον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Όμως, καμία συνεργασία δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας, και τα κυριαρχικά δικαιώματα των Κρατών Μελών στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες τους. Δυστυχώς σήμερα, οι αρχές αυτές παραβιάστηκαν κατάφωρα εις βάρος της πατρίδας μου, της Ελλάδας. Το Κοινοβούλιο της Λιβύης επικύρωσε το παράνομο Τουρκο-Λιβυκό μνημόνιο. Ένα κείμενο που και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν επανειλημμένα καταδικάσει. Η σημερινή εξέλιξη απαιτεί άμεση και σκληρή Ευρωπαϊκή αντίδραση. Η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των Κρατών Μελών είναι και ευρωπαϊκή ευθύνη. Και αυτή κρίνεται στην πράξη».
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