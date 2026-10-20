Νίκος Παπανδρέου για παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο: Να σταματήσουν οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ προς Τουρκία και Λιβύη

Άμεση και σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στη Λιβύη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης – Υπογράμμισε την ανάγκη ρητής στήριξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, του GSI, καθώς και για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed