Κυρανάκης: Κάποιοι επιδιώκουν να κάνουν στην Ελλάδα ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε να συμβεί

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Στην προστασία της κοινωνικής ειρήνης έδωσε έμφαση ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας,μιλώντας στην ΕΡΤ, προειδοποιώντας ότι κάποιοι επιδιώκουν να μεταφέρουν στην Ελλάδα εικόνες βίας και καταστροφών από ευρωπαϊκές πόλεις, εμπλέκοντας πολύ νέα παιδιά. «Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε να συμβεί», τόνισε.Αναφερόμενος στα επεισόδια στη Γαλλία και την Ιταλία, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από τις περιόδους βίας και καταστροφών σε καταστήματα, επιχειρήσεις και περιουσίες πολιτών. «Αυτή την κοινωνική ηρεμία και την κοινωνική ειρήνη την έχουμε κατακτήσει ως Ελλάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την πατρίδα μας να γίνει όπως οι δρόμοι των Παρισίων», δήλωσε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, με αφορμή τη συζήτηση για τις καταλήψεις στα σχολεία, επέμεινε στην ανάγκη συνεχούς διαλόγου με τη νέα γενιά. «Να κάτσουμε στο τραπέζι με τους μαθητές, να κάτσουμε στο τραπέζι με τα δεκαπενταμελή», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στη συζήτηση για τα σχολεία και το μέλλον των παιδιών. «Να ακούσουν και εκείνοι, να ακούσουμε κι εμείς. Το ίδιο με τους φοιτητές», πρόσθεσε.Για τη φοιτητική στέγαση, αναφέρθηκε στις ανακαινίσεις εστιών και στην κατασκευή νέων, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Σημείωσε επίσης ότι η στεγαστική ενίσχυση για δύο φοιτητές που συγκατοικούν φτάνει συνολικά τις 5.000 ευρώ, από 2.500 ευρώ για τον καθένα, υποστηρίζοντας ότι σε μια επαρχιακή πόλη το ποσό αυτό «στην πράξη καλύπτει το κράτος όλο το ενοίκιο».Σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων, υπογράμμισε την ευθύνη της πολιτείας και των μέσων ενημέρωσης να τους κατευθύνουν προς επαγγέλματα που προσφέρουν καλές αμοιβές στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε σε κλάδους με μέσους μισθούς 2.500 έως 3.500 ευρώ, τονίζοντας ότι η αύξηση του βασικού μισθού αποτελεί κατάκτηση, αλλά δεν εξαντλεί τις φιλοδοξίες της νέας γενιάς.Για την ακρίβεια και την ενέργεια, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, στη στήριξη ύψους 100 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και στην ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση για τη μείωση του ΕΦΚ. Συνέδεσε τη στήριξη της παραγωγής με τις τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή και επισήμανε ότι, όποτε υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να επιστρέφουν μέσω στοχευμένων μέτρων στους πιο αδύναμους.Στο ζήτημα των κόκκινων δανείων, τόνισε την ανάγκη στήριξης όσων αντιμετωπίζουν πραγματική αδυναμία πληρωμής, με παράλληλο σεβασμό στους συνεπείς δανειολήπτες. Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις οφειλών, υπογράμμισε ότι χρειάζεται ισορροπία που να μην παραβιάζει «την αξία της συνέπειας» και να μη στέλνει το μήνυμα ότι όσοι πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους από το υστέρημά τους είναι «κάποιου είδους κορόιδα».Για την εκλογική προοπτική της ΝΔ, εξέφρασε αισιοδοξία, επικαλούμενος την εικόνα που αποκομίζει από τις περιοδείες του σε όλη την Ελλάδα. «Δεν είναι κλίμα για 25%», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το κλίμα επιτρέπει αισιοδοξία για τον στόχο της αυτοδυναμίας.