Ανδρουλάκης στην ομιλία του για τα 45 χρόνια από τη νίκη του 1981: Ούτε τρίτη θητεία αλαζονείας, ούτε δεύτερη ευκαιρία στην αποτυχία

«Η σχέση εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες δεν βασίστηκε σε φθηνές απομιμήσεις»

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Για οικονομία και στέγαση

Διπλή επίθεση σε ΝΔ και ΕΛΑΣ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στο κλειστό γήπεδο του Αιγάλεω «Σταύρος Βενέτης» για τα 45 χρόνια από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου στις 18 Οκτωβρίου 1981.«Δεν θα επιτρέψουμε να εγκλωβιστεί ξανά η Ελλάδα ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που εξάντλησε την εμπιστοσύνη των πολιτών και σε εκείνους που κυβέρνησαν, απέτυχαν και σήμερα επιστρέφουν ζητώντας να ξεχάσουμε. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε μια τρίτη θητεία αλαζονείας ούτε μια δεύτερη ευκαιρία στην αποτυχία. Χρειάζεται μια νέα αρχή», τόνισε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος αντίστοιχα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο πρώην πρωθυπουργόςο δήμαρχος Αθηναίωνο πρώην πρόεδρος της Βουλήςστελέχη, όπως ομαζί με τον γιο του, ηκαι οΠαρόντες ήταν και βουλευτές, όπως οι Δημήτρης Μάντζος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Παύλος Χρηστίδης, αλλά και η ανεξάρτητη βουλευτής,με την ένταξή της στο ΠΑΣΟΚ να θεωρείται θέμα χρόνου. Στην εκδήλωση βρίσκονταν επίσης οι πρώην υπουργοίΘέτοντας ως στόχο την πρώτη θέση, ο κ.απηύθυνε κάλεσμα «σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που μπορεί να ψήφισε Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν συμβιβάζεται με μια Ελλάδα όπου κυριαρχεί η διαφθορά και τη ατιμωρησία» και πρόσθεσε ότι «πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει».«Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ο αξιόπιστος εγγυητής για να γυρίσει η χώρα σελίδα με σχέδιο, ήθος και σιγουριά».«Η σχέση εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες δεν βασίστηκε σε πανάκριβες επικοινωνιακές εκστρατείες, ούτε σε φθηνές απομιμήσεις», είπε, με νέο «καρφί» προς τον Αλέξη Τσίπρα.Παράλληλα, ο πρόεδρος τουανέφερε ότι ο ιστορικός ρόλος του κόμματός του αποτελεί «τον αυτόνομο, ισχυρό πόλο τηςκαι της σύγχρονης Κεντροαριστεράς».Τοείπε, έχει ρόλο εγγυητή, ότι «ο προοδευτικός χώρος δεν θα γίνει ούτε συμπλήρωμα της συντήρησης, ούτε όμηρος του λαϊκισμού».