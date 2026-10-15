Στην Κρήτη αυξήθηκαν οι μεταναστευτικές ροές στις 19.000, κόντρα στη Βουλή για τη νέα δομή στο Ηράκλειο, «επιταχύνουμε τις διαδικασίες» λέει ο Πλεύρης

Ο υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι το α’ εννιάμηνο του 2026, οι ροές στο ανατολικό Αιγαίο μειώθηκαν στις 7.200 - Σε 68 ημέρες οι αποφάσεις για επιστροφές όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ - Έκλεισαν 10 δομές για ασυνόδευτους ανηλίκους και αναμένεται να κλείσουν άλλες 10

νέα δομή μεταναστών στους Αθανάτους στο Ηράκλειο, με φόντο την πίεση που δέχεται η Κρήτη από τη Λιβύη.



Ο υπουργός Μετανάστευσης



στα Χανιά, τη δομή στους Αθανάτους και ένα πλοίο που έχει ναυλωθεί για τη μεταφορά των μεταναστών στην ενδοχώρα. Όπως είπε, ο σχεδιασμός είχε συμφωνηθεί με τις τοπικές Αρχές, χωρίς να χρειάζεται δημιουργία δομών σε Λασίθι και Ρέθυμνο.



Στις 7.200 οι αφίξεις στο ανατολικό Αιγαίο, στις 19.000 στην Κρήτη Επικαλούμενος τις ροές, σημείωσε ότι στο ανατολικό Αιγαίο, κατά το α’ εννιάμηνο του 2026 οι ροές μειώθηκαν σε 7.200 -αριθμό που χαρακτήρισε «ιστορικό χαμηλό»- ενώ στην Κρήτη αυξήθηκαν σε 19.000. Η αύξηση του αριθμού των μεταναστών στην Ιεράπετρα, υποστήριξε, δεν δικαιολογεί αλλαγή σχεδίου, καθώς μόλις ολοκληρώνεται η διαδικασία της ταυτοποίησης, οι μετανάστες μεταφέρονται σε δομές, είτε στην ενδοχώρα, είτε σε άλλα νησιά.



Μετά την ταυτοποίηση, όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ κρατούνται σε κλειστές δομές, ενώ η απόφαση επιστροφής βγαίνει σε 68 ημέρες. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ, μεταφέρονται σε ανοιχτές δομές. Οι δομές της χώρας, είπε, λειτουργούν στο 50% της πληρότητας, με 20.000 φιλοξενούμενους σε 40.000 θέσεις.



οι δομές ασυνόδευτων ανηλίκων θα μειωθούν. Στις 10 δομές όπου έχει μπει λουκέτο θα προστεθούν άλλες 10 και οι φιλοξενούμενοι θα μεταφέρονται σε camp. Παράλληλα, θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε να επιτρέπεται επιστροφή και παραβατικών ανηλίκων.





Κλείσιμο Κόντρα Πλεύρη - Μάντζου για τη μεταναστευτική πολιτική Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε τον κ. Πλεύρη ότι νομοθετεί «τα δικά του αδιέξοδα» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση φέρνει την τροπολογία επειδή πιέζεται από την κατάσταση στην Ιεράπετρα και από την αυριανή εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων για τις συνθήκες στη δομή του Ηρακλείου.



Το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε, καταψηφίζει «όλες τις διατάξεις που στηρίζονται σε παρεκκλίσεις από τη νομιμότητα» και επέρριψε την ευθύνη για το πρόβλημα στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι δεν έκανε διαβούλευση με τις τοπικές αρχές.



Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης απέρριψε την κριτική, λέγοντας ότι ο σχεδιασμός είχε συμφωνηθεί με τις τοπικές Αρχές και πριν έναν μήνα, όταν ενημέρωσε για τους Αθανάτους, ζήτησε αντιπρόταση που δεν υπήρξε.



Ο υπουργός Μετανάστευσης μάλιστα, συνέδεσε την πολιτική του ΠΑΣΟΚ με τον Πέδρο Σάντσεθ, λέγοντας ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν κατάφερε να αποτρέψει την εισβολή 82.000 μεταναστών στη Θέουτα, σε αντίθεση με την κυβέρνηση στον Έβρο. «Πέρυσι με κατηγορούσατε για την αναστολή ασύλου. Κάναμε λελογισμένα τη χρήση της αναστολής», είπε.



Αντιπαράθεση σημειώθηκε την Πέμπτη στη Βουλή, κατά την παρουσίαση της τροπολογίας του υπουργείου Μετανάστευσης για τη, με φόντο την πίεση που δέχεται η Κρήτη από τη Λιβύη.Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης είπε ότι η δομή στους Αθανάτους έχει χωροθετηθεί και οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο να τον εγκαλεί για παρέκκλιση από τη νομιμότητα.Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την Κρήτη προβλέπει την ήδη ολοκληρωθείσα δομή , τηκαι ένα. Όπως είπε, ο σχεδιασμός είχε συμφωνηθεί με τις τοπικές Αρχές, χωρίς να χρειάζεται δημιουργία δομών σε Λασίθι και Ρέθυμνο.Επικαλούμενος τις ροές, σημείωσε ότι στο ανατολικό Αιγαίο, κατά το α’ εννιάμηνο του 2026 οι ροές-αριθμό που χαρακτήρισε «ιστορικό χαμηλό»- ενώ. Η αύξηση του αριθμού των μεταναστών στην Ιεράπετρα, υποστήριξε, δεν δικαιολογεί αλλαγή σχεδίου, καθώς μόλις ολοκληρώνεται η διαδικασία της ταυτοποίησης, οι μετανάστες μεταφέρονται σε δομές, είτε στην ενδοχώρα, είτε σε άλλα νησιά.Μετά την ταυτοποίηση, όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ κρατούνται σε κλειστές δομές, ενώ η απόφαση επιστροφής βγαίνει σε 68 ημέρες. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ, μεταφέρονται σε ανοιχτές δομές. Οι δομές της χώρας, είπε, λειτουργούν στο 50% της πληρότητας, με 20.000 φιλοξενούμενους σε 40.000 θέσεις.Παράλληλα, ο υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε ότι. Στις 10 δομές όπου έχει μπει λουκέτο θα προστεθούν άλλες 10 και οι φιλοξενούμενοι θα μεταφέρονται σε camp. Παράλληλα, θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε να επιτρέπεται επιστροφή και παραβατικών ανηλίκων.Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε τον κ. Πλεύρη ότι νομοθετεί «τα δικά του αδιέξοδα» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση φέρνει την τροπολογία επειδή πιέζεται από την κατάσταση στην Ιεράπετρα και από την αυριανή εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων για τις συνθήκες στη δομή του Ηρακλείου.Το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε, καταψηφίζει «όλες τις διατάξεις που στηρίζονται σε παρεκκλίσεις από τη νομιμότητα» και επέρριψε την ευθύνη για το πρόβλημα στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι δεν έκανε διαβούλευση με τις τοπικές αρχές.Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης απέρριψε την κριτική, λέγοντας ότικαι πριν έναν μήνα, όταν ενημέρωσε για τους Αθανάτους, ζήτησε αντιπρόταση που δεν υπήρξε.Ο υπουργός Μετανάστευσης μάλιστα, συνέδεσε την πολιτική του ΠΑΣΟΚ με τον Πέδρο Σάντσεθ, λέγοντας ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν κατάφερε να αποτρέψει την εισβολή 82.000 μεταναστών στη Θέουτα, σε αντίθεση με την κυβέρνηση στον Έβρο. «Πέρυσι με κατηγορούσατε για την αναστολή ασύλου. Κάναμε λελογισμένα τη χρήση της αναστολής», είπε.

Κριτική και από Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ Ο κ. Πλεύρης δέχθηκε κριτική για την τροπολογία και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνο Χήτα, που τον εγκάλεσε για τη δημιουργία νέας δομής, αλλά και από τη βουλευτή της ΝΙΚΗΣ Ασπασία Κουρουπάκη, που υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αγνοεί τις κινητοποιήσεις των κατοίκων και ενισχύει τον μηχανισμό φιλοξενίας.



«Κύριε υπουργέ, ακούσατε κριτική και από δεξιά και από αριστερά. Άρα κάνετε κάτι σωστά. Η κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική. Οι ροές έχουν μειωθεί και οι επιπτώσεις του μεταναστευτικού στις τοπικές κοινωνίες έχουν περιοριστεί δραστικά. Αυτό φαίνεται σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στα νησιά του Αιγαίου», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης.

Κατερίνα Τζουμερκιώτη 15.10.2026, 18:34