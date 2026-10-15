Χατζηβασιλείου: Η στελέχωση ξένων πρεσβειών δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης, ο λαϊκισμός περισσεύει στην αντιπολίτευση

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η Ελλάδα προσέρχεται στην Σύνοδο Κορυφής με συγκεκριμένη πρόταση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία