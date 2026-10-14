Στο Πεδίο Βολής Κρήτης Δένδιας και Πιστόριους: Κοινό πεδίο στην ευρωπαϊκή άμυνα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Είχα τη χαρά να συναντηθώ στην #Κρήτη με τον Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας @PistoriusBoris. Στις διμερείς συνομιλίες που είχαμε, ανταλλάξαμε απόψεις για τη συναντίληψή μας σε θέματα αιχμής που μας απασχολούν στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Επιπλέον, συμφωνήσαμε να βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και τις προκλήσεις που απασχολούν τις δύο πλευρές. Επίσης, παρακολουθήσαμε την τελική φάση της άσκησης βολών «Spartan Arrow» στο Πεδίο Βολής Κρήτης. Τέλος, απηύθυνα πρόσκληση στον κ. Pistorius να επισκεφθεί την #Αθήνα με την πρώτη ευκαιρία. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 14, 2026

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στις κοινές δηλώσεις με τον Γερμανό ομόλογό του, ανέφερε:«Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Μπόρις,Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να σε καλωσορίζω στην Ελλάδα και ιδίως στην Κρήτη, σε μια περίοδο που είναι τόσο απαιτητική για την ασφάλεια της Ευρώπης.Τόσο η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία όσο και η Ελλάδα είναι χώρες στον πυρήνα των εξελίξεων, και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Και θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα, ότι η θέληση της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι να ενισχύσουμε τις αμυντικές και τις στρατιωτικές μας σχέσεις με τη Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, με τη φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, με ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, με δημιουργία και απόκτηση κοινών πλατφορμών.Και οι δύο χώρες βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή, ριζικής αναδιάρθρωσης των Ενόπλων τους Δυνάμεων ενόψει των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.Στην Ελλάδα, με την Ατζέντα 2030, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο υλοποίησης αυτής της προσπάθειας, με καταληκτική ημερομηνία - όπως λέει το ίδιο το όνομα- το 2030 και η Γερμανία έχει ήδη ανακοινώσει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Υπάρχει, λοιπόν, πολύ μεγάλο περιθώριο συνεργασίας.Και όχι μόνο σε παραδοσιακούς τομείς, σε παραδοσιακές πλατφόρμες, αλλά στην Κυβερνοάμυνα, στα μη επανδρωμένα, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες. Μπορούμε να περάσουμε από μια απλή συνεργασία σε μια κοινή παραγωγή και, επίσης στην ανάπτυξη κοινών δυνατοτήτων.Επίσης, λόγω της διαφορετικής θέσης των χωρών μας στον ευρωπαϊκό χάρτη, έχουμε και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, σε ένα πλαίσιο 360 μοιρών.Γιατί, όπως νομίζω - είναι εύκολο κανείς να αντιληφθεί - η ασφάλεια δεν είναι μια θεωρητική έννοια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και τους πολίτες μας σε καθημερινή βάση.Δεν μπορούμε, λοιπόν, να αγνοήσουμε την ευρύτερη γεωγραφία, πέρα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον Βορρά, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στη Ουκρανία. Η Βόρεια Αφρική, το Σαχέλ, η Μέση Ανατολή, δεν είναι μακρινές και αδιάφορες περιοχές για την Ευρώπη. Είναι χώροι που διακυβεύονται επίσης, η ειρήνη, η ασφάλεια, η οικονομική ανθεκτικότητά μας.Το άλλο θέμα το οποίο συζητήσαμε είναι το ζήτημα της ευρωπαϊκής ενότητας, της ενιαίας ευρωπαϊκής παρουσίας μας, τόσο μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ - ανοίγω παρένθεση - και οι δυο χώρες πιστεύουμε στην διατλαντική συνεργασία, πιστεύουμε στο μέλλον του ΝΑΤΟ, πιστεύουμε επίσης στο ότι η Ευρώπη και οι αμυντικές της δυνατότητες δεν είναι κάτι που είναι αντίθετο του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που είναι συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ.Αυτό είναι, λοιπόν, το κοινό πεδίο της ευρωπαϊκής μας ενότητας, στο οποίο νομίζω ότι μπορεί πολύ εύκολα να συμφωνήσουμε όταν διακυβεύονται ουσιώδη.Είχα επίσης την ευκαιρία να εξηγήσω στον κύριο Υπουργό τη δική μας αντίληψη, τον τρόπο που εμείς αισθανόμαστε στην περιοχή μας, τις προκλήσεις για την ασφάλειά μας. Και να ζητήσω να έχουμε μια διαρκή επαφή, ώστε να μπορούμε, ειλικρινά και μέσα στο πλαίσιο ενός - αν θέλετε - διαλόγου και μιας σαφούς κατανόησης, να δένουμε τα ζητήματα τα οποία σε διαρκή βάση αφορούν τις χώρες μας.Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μπόρις, τον κύριο Υπουργό και Γερμανό ομόλογό μου, για τη σημερινή μας συνάντηση, για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Να επαναλάβω την πρόσκλησή μου, να μας κάνει την χαρά και την τιμή να επισκεφθεί και την Αθήνα μετά τη Κρήτη, και να τον διαβεβαιώσω ότι η Ελληνική Δημοκρατία είναιπάντοτε ένας ειλικρινής και έντιμος συνομιλητής της Γερμανίας.Καλώς ήρθες, αγαπητέ Μπόρις, σήμερα εδώ στην Κρήτη.Ευχαριστώ».