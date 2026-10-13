Τσίπρας από το Ρέθυμνο: Εθνική υπόθεση η στήριξη της παραγωγής στη χώρα μας
Τσίπρας από το Ρέθυμνο: Εθνική υπόθεση η στήριξη της παραγωγής στη χώρα μας
«Πρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς, δίπλα στους ανθρώπους που παράγουν», είπε κατά την περιοδεία του στην Κρήτη
Με επίκεντρο το Ρέθυμνο συνεχίζεται η διήμερη περιοδεία του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, εστιάζοντας και στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.
«Πρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς, δίπλα στους ανθρώπους που παράγουν. Οι άνθρωποι εδώ έχουν πάθει ολοκληρωτική καταστροφή» τόνισε ο κ. Τσίπρας, καταλήγοντας πως «πρέπει να βρούμε τον τρόπο, συνειδητοποιώντας ότι είναι εθνική υπόθεση η στήριξη της παραγωγής στον τόπο μας, η στήριξη των ανθρώπων που παράγουν».
Πρέπει να βρούμε τον τρόπο, συνειδητοποιώντας ότι είναι εθνική υπόθεση η στήριξη της παραγωγής στον τόπο μας, η στήριξη των ανθρώπων που παράγουν. Να βρούμε τον τρόπο, σαν πολιτεία να είμαστε δίπλα τους και να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι το τελευταίο προπύργιο της παραγωγής στη χώρα μας.
Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι που παράγουν και όχι αυτοί που βρίσκονται στο Κολωνάκι, πίνοντας καφέδες και παίρνοντας τις μεγάλες επιδοτήσεις, στερώντας από τους πραγματικούς παραγωγούς τις επιδοτήσεις που τους αξίζουν, είναι το τελευταίο αναπτυξιακό και παραγωγικό προπύργιο στον τόπο μας. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως εθνικής σημασίας ζήτημα και αυτό απαιτεί πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις, και στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία και κυρίως στήριξη, σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή. Στροφή στις ενεργειακές κοινότητες για φθηνή ενέργεια και στήριγμα ουσιαστικό όταν έχουμε φυσικές καταστροφές.
Ζούμε σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα. Η ανθεκτικότητα λοιπόν πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και αυτό απαιτεί πόρους και σχέδιο που δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση έδειξε ότι δεν διαθέτει ούτε βούληση, ούτε σχέδιο, ούτε πόρους για τους ανθρώπους που τους χρειάζονται.
«Πρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς, δίπλα στους ανθρώπους που παράγουν. Οι άνθρωποι εδώ έχουν πάθει ολοκληρωτική καταστροφή» τόνισε ο κ. Τσίπρας, καταλήγοντας πως «πρέπει να βρούμε τον τρόπο, συνειδητοποιώντας ότι είναι εθνική υπόθεση η στήριξη της παραγωγής στον τόπο μας, η στήριξη των ανθρώπων που παράγουν».
Η δήλωση του Αλέξη ΤσίπραΠρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς, δίπλα στους ανθρώπους που παράγουν. Οι άνθρωποι εδώ έχουν πάθει ολοκληρωτική καταστροφή. Έχουν καεί ελιές, αμπέλια που δυστυχώς είχαν καεί και πριν από τέσσερα χρόνια και πάνω που αποκαταστάθηκαν ξανακάηκαν. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι οι αποζημιώσεις, απ' ό,τι μου είπαν οι ίδιοι στο 10% της καταστροφής για τις πυρκαγιές το '22, ήρθαν μόλις τον περασμένο Μάρτιο και αμέσως μετά από λίγους μήνες κάηκαν.
Πρέπει να βρούμε τον τρόπο, συνειδητοποιώντας ότι είναι εθνική υπόθεση η στήριξη της παραγωγής στον τόπο μας, η στήριξη των ανθρώπων που παράγουν. Να βρούμε τον τρόπο, σαν πολιτεία να είμαστε δίπλα τους και να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι το τελευταίο προπύργιο της παραγωγής στη χώρα μας.
Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι που παράγουν και όχι αυτοί που βρίσκονται στο Κολωνάκι, πίνοντας καφέδες και παίρνοντας τις μεγάλες επιδοτήσεις, στερώντας από τους πραγματικούς παραγωγούς τις επιδοτήσεις που τους αξίζουν, είναι το τελευταίο αναπτυξιακό και παραγωγικό προπύργιο στον τόπο μας. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως εθνικής σημασίας ζήτημα και αυτό απαιτεί πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις, και στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία και κυρίως στήριξη, σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή. Στροφή στις ενεργειακές κοινότητες για φθηνή ενέργεια και στήριγμα ουσιαστικό όταν έχουμε φυσικές καταστροφές.
Ζούμε σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα. Η ανθεκτικότητα λοιπόν πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και αυτό απαιτεί πόρους και σχέδιο που δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση έδειξε ότι δεν διαθέτει ούτε βούληση, ούτε σχέδιο, ούτε πόρους για τους ανθρώπους που τους χρειάζονται.
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