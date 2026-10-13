Τσίπρας: Εθνική υπόθεση η στήριξη της παραγωγής στη χώρα μας

«Οι πραγματικοί παραγωγοί δεν πίνουν καφέδες στο Κολωνάκι παίρνοντας μεγάλες επιδοτήσεις», είπε ο πρόεδος της ΕΛΑΣ από την Κρήτη - Ζήτησε στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση έλλειψη σχεδίου