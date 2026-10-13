Φλωρίδης: Πολιτικά καθαρή η δήλωση Μητσοτάκη για το 25%, μακάρι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλούσαν έτσι

Τι είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης για τις υποκλοπές, τη ρύθμιση για τον ΔΕΔΔΗΕ και τις αλλαγές στη συνιδιοκτησία





Αρχικά, κληθείς να σχολιάσει τη φωτογραφία του με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε: «Είμαι υπουργός στην κυβέρνηση της ΝΔ, είμαι υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης. Το παράξενο πού είναι με αυτή τη φωτογραφία; Τι έπρεπε να είμαι, με καμία φωτογραφία του Τσίπρα;».



«Πολιτικά καθαρή η δήλωση Μητσοτάκη για το 25%» Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού ότι θα αποχωρήσει εάν η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώσει ποσοστό κάτω του 25%, ο κ. Φλωρίδης τη χαρακτήρισε «πολιτικά καθαρή», υποστηρίζοντας ότι με αυτήν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τέλος στη συζήτηση για ενδεχόμενες αλλαγές στην ηγεσία του κόμματος.



«Αυτή είναι μια πολιτικά καθαρή δήλωση και μακάρι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλούσαν έτσι. Λέει ότι το 25% είναι το όριο πάνω από το οποίο παίρνεις το μπόνους, άρα λέει ότι το όριο του να συζητάμε το οτιδήποτε είναι το 25%. Από την ώρα που θα πιάσω αυτό το όριο, κάθε συζήτηση είναι περιττή. Από εκεί και κάτω δεν χρειάζεται κανένας να μου πει οτιδήποτε, θα το κάνω μόνος μου», ανέφερε.



Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της αυτοδυναμίας και επιχείρησε να σταματήσει τη σχετική συζήτηση που αναπτύσσεται κατά καιρούς γύρω από τη Νέα Δημοκρατία.







«Τσίπρας και Ανδρουλάκης ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση» Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι το πραγματικό διακύβευμα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι πλέον η πρώτη, αλλά η δεύτερη θέση.



«Τελικά το ζήτημα δεν είναι να βγούμε πρώτοι, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ με μια ψήφο διαφορά, αλλά να βγούμε δεύτεροι με μια ψήφο διαφορά. Νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται το θέμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι εμφανής η αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο πολιτικούς για τη δεύτερη θέση.



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Τι είπε για τις υποκλοπές και τη ρύθμιση για τον ΔΕΔΔΗΕ Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με τις υποκλοπές, ο κ. Φλωρίδης απέκλεισε την προοπτική νομοθέτησης κατά περίπτωση.



«Δεν υπάρχει καμία επ' ευκαιρία για οποιοδήποτε θέμα νομοθετική ρύθμιση. Δεν νομοθετούμε επ' ευκαιρία και δεν νομοθετούμε κατά περίπτωση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις αφορούν ζητήματα που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και τη λειτουργία του ποινικού συστήματος.



Αναφορικά με την πρόσφατη ρύθμιση για τον ΔΕΔΔΗΕ, εξήγησε ότι στόχος είναι να διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης των τεχνικών σε περιπτώσεις πυρκαγιών, χωρίς αυτό να σημαίνει απαλλαγή τους από ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.



Στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το εκλογικό ποσοστό του 25%, στην αντιπαράθεση μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και σε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.Αρχικά, κληθείς να σχολιάσει τη φωτογραφία του με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε: «Είμαι υπουργός στην κυβέρνηση της ΝΔ, είμαι υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης. Το παράξενο πού είναι με αυτή τη φωτογραφία; Τι έπρεπε να είμαι, με καμία φωτογραφία του Τσίπρα;».Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού ότι θα αποχωρήσει εάν η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώσει ποσοστό κάτω του 25%, ο κ. Φλωρίδης τη χαρακτήρισε «πολιτικά καθαρή», υποστηρίζοντας ότι με αυτήν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τέλος στη συζήτηση για ενδεχόμενες αλλαγές στην ηγεσία του κόμματος.«Αυτή είναι μια πολιτικά καθαρή δήλωση και μακάρι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλούσαν έτσι. Λέει ότι το 25% είναι το όριο πάνω από το οποίο παίρνεις το μπόνους, άρα λέει ότι το όριο του να συζητάμε το οτιδήποτε είναι το 25%. Από την ώρα που θα πιάσω αυτό το όριο, κάθε συζήτηση είναι περιττή. Από εκεί και κάτω δεν χρειάζεται κανένας να μου πει οτιδήποτε, θα το κάνω μόνος μου», ανέφερε.Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της αυτοδυναμίας και επιχείρησε να σταματήσει τη σχετική συζήτηση που αναπτύσσεται κατά καιρούς γύρω από τη Νέα Δημοκρατία.«Ο πρωθυπουργός είπε ότι "επιδιώκω την αυτοδυναμία", αλλά επειδή διεξάγεται μια συζήτηση για αλλαγή -ό,τι του κατέβει λέει ο καθένας- βγαίνει και λέει "παίδες στοπ, το όριο είναι αυτό. Θέλω την αυτοδυναμία, αυτή θα επιδιώξω, πιστεύω ότι θα την πάρω"», είπε χαρακτηριστικά.Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι το πραγματικό διακύβευμα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι πλέον η πρώτη, αλλά η δεύτερη θέση.«Τελικά το ζήτημα δεν είναι να βγούμε πρώτοι, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ με μια ψήφο διαφορά, αλλά να βγούμε δεύτεροι με μια ψήφο διαφορά. Νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται το θέμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι εμφανής η αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο πολιτικούς για τη δεύτερη θέση.Ερωτηθείς ποιον από τους δύο θα προτιμούσε η Νέα Δημοκρατία ως πολιτικό αντίπαλο, απάντησε ότι οι κυβερνήσεις δεν επιλέγουν τους αντιπάλους τους, αλλά κρίνονται από την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των πολιτών.Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με τις υποκλοπές, ο κ. Φλωρίδης απέκλεισε την προοπτική νομοθέτησης κατά περίπτωση.«Δεν υπάρχει καμία επ' ευκαιρία για οποιοδήποτε θέμα νομοθετική ρύθμιση. Δεν νομοθετούμε επ' ευκαιρία και δεν νομοθετούμε κατά περίπτωση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις αφορούν ζητήματα που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και τη λειτουργία του ποινικού συστήματος.Αναφορικά με την πρόσφατη ρύθμιση για τον ΔΕΔΔΗΕ, εξήγησε ότι στόχος είναι να διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης των τεχνικών σε περιπτώσεις πυρκαγιών, χωρίς αυτό να σημαίνει απαλλαγή τους από ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες.

Όπως είπε, όταν εκδηλώνεται μια πυρκαγιά, η Πυροσβεστική ζητά την άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης, ενώ μετά την καταστροφή οι πολίτες χρειάζονται την ταχεία αποκατάσταση των συνδέσεων. Σύμφωνα με τον υπουργό, η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος τεχνικών θα μπορούσε να δυσχεράνει τις συγκεκριμένες εργασίες.



«Άρα εμείς λέμε ότι δεν απαλλάσσονται οι τεχνίτες από τη δίωξη και τις ποινικές ευθύνες που τυχόν έχουν, δεν απαλλάσσονται από τα δικαστήρια, απλώς δεν γίνεται αυτόφωρο», υπογράμμισε.



Αλλαγές στις αποφάσεις των πολυκατοικιών και στη συνιδιοκτησία Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης και στο νομοσχέδιο για την ιδιοκτησία, προαναγγέλλοντας αλλαγές στον τρόπο λήψης αποφάσεων στις πολυκατοικίες και γενικότερα στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας.



Όπως εξήγησε, σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται ομοφωνία όλων των ιδιοκτητών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προχωρήσουν ακόμη και αναγκαίες παρεμβάσεις στα ακίνητα.



«Η πιο σημαντική διάταξη είναι αυτή η οποία θα αλλάξει τους όρους με τους οποίους αποφασίζουν οι άνθρωποι στις πολυκατοικίες και εκεί που υπάρχουν ρυθμίσεις όπου προβλέπεται 100% ομοφωνία και δεν μπορεί να γίνει το παραμικρό στα σπίτια», ανέφερε.



Ο κ. Φλωρίδης διευκρίνισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα προβλεφθεί η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία αντί της απόλυτης ομοφωνίας, επισημαίνοντας ότι το σημερινό καθεστώς συχνά προκαλεί ταλαιπωρία στους συνιδιοκτήτες και εμποδίζει την αξιοποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων.



«Η συνιδιοκτησία στην Ελλάδα πολλές φορές καταλήγει σε μια φοβερή ταλαιπωρία των ανθρώπων που είναι συνιδιοκτήτες και ταυτόχρονα ακινητοποιεί τεράστιες περιουσίες. Αυτά όλα θα τα αλλάξουμε», κατέληξε.

13.10.2026, 10:38