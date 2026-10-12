Υπογράφηκαν οι αποφάσεις για το νέο ψηφιακό σύστημα αιμοδοσίας και το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, τι ανακοίνωσε ο Γεωργιάδης

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της χώρας, καθώς σηματοδοτεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς τη δημιουργία, για πρώτη φορά, ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου και κεντρικά συντονισμένου ψηφιακού συστήματος αιμοδοσίας σε εθνικό επίπεδο. Μετά την ολοκλήρωση του εμβληματικού έργου της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. για την εγκατάσταση και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας σε 96 Νοσοκομεία της χώρας, το οποίο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σήμερα προχωρούμε στην υπογραφή των Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύσταση και λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών. Παράλληλα, από σήμερα το πρωί, το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών έχει ήδη μεταφερθεί στις σύγχρονες υποδομές της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. και λειτουργεί σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον επιχειρησιακής επαλήθευσης προς εξυπηρέτηση των Νοσοκομείων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και φυσικά των αιμοδοτών. Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, αυτή της ψηφιακής ενοποίησης της αιμοδοσίας στη χώρα μας, που ενισχύει τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων αίματος, την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια των διαδικασιών, με τελικούς ωφελούμενους τα Νοσοκομεία, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, τους αιμοδότες και, πάνω απ’ όλα, τους ασθενείς που έχουν ανάγκη μετάγγισης. Κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προς ένα σύγχρονο, ασφαλές και ενιαίο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι είχα κατηγορηθεί γί´αυτό το έργο, όσο για κανένα άλλο και στην Βουλή και με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα. Όμως επέμεινα και σε χρόνο ρεκόρ φταίξαμε αυτό για το οποίο το Υπουργείο Υγείας και οι αιμοδότες μιλάγαμε για 20 χρόνια και χωρίς να ξοδέψουμε ούτε 1€ από τον Κρατικό μας Προϋπολογισμό. Προχωρούμε!