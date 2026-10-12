Χατζηδάκης: Η Ελλάδα τρίτη στην Ευρωζώνη για τις ενισχύσεις στην ενεργειακή κρίση

« Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να πέσουμε στον πειρασμό, επειδή έρχονται εκλογές και επειδή γίνονται καινούργια κόμματα, εμείς να παίξουμε μπάλα στο γήπεδο του λαϊκισμού» τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης