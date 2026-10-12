Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, στο επίκεντρο η στρατηγική συνεργασία Αθήνας - Κάιρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιώργος Γεραπετρίτης Αίγυπτος Υπουργός Εξωτερικών

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, στο επίκεντρο η στρατηγική συνεργασία Αθήνας - Κάιρου

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, στο επίκεντρο η στρατηγική συνεργασία Αθήνας - Κάιρου
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Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις και αντάλλαξαν απόψεις για τις κοινές προσπάθειες Αθήνας και Καίρου με στόχο την προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
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