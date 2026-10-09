Μητσοτάκης για Στέφανο Μάνο: Έβλεπε πολύ μακριά, στις μεγάλες του επιλογές έχει δικαιωθεί

Εγώ θα κρατήσω αυτή τη φράση, την οποία βλέπω εδώ και στον πίνακα, την οποία συνδέω με τη διαδρομή του, ότι «το περιβάλλον είναι μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό».Και ο ίδιος αντελήφθη ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλά μία ευθύνη την οποία έχουμε απέναντι στην επόμενη γενιά, αλλά κάτι το οποίο προσθέτει οικονομική υπεραξία στην πατρίδα μας.Νομίζω ότι ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο και σε εμένα. Όταν είχα γίνει Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ήταν ο πρώτος άνθρωπος τον οποίο τότε συμβουλεύθηκα, γιατί θέλω να θυμίσω ότι εκείνη την εποχή η προστασία του περιβάλλοντος εθεωρείτο αποκλειστικό προνόμιο του πολιτικού χώρου της Αριστεράς.Εμείς στην Κεντροδεξιά δεν μιλούσαμε καθόλου για το περιβάλλον, το θεωρούσαμε ως κάποια πολυτέλεια κι εγώ βάλθηκα αυτή τη λογική, όσο μπορούσα κι όσο περνούσε από το χέρι μου, να την αντιστρέψω.Και βέβαια, ο πρώτος ο οποίος μας είχε ανοίξει τον δρόμο και μας είχε ανοίξει τα μάτια ήταν ο Στέφανος, με τον οποίο κράτησα μια επικοινωνία και αφού έγινα Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα με συμβούλευε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.Δεν νομίζω ότι ήταν άνθρωπος ο οποίος μασούσε τα λόγια του, αλλά ήταν και άνθρωπος ο οποίος όταν θεωρούσε ότι έκανες κάτι καλό δεν δυσκολευόταν να το αναγνωρίσει.Οπότε και για εμένα, αλλά νομίζω και για όλους όσοι τον γνώρισαν, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Και εγώ θα κρατήσω την, θα έλεγα, σχεδόν καθολική αναγνώριση την οποία δέχτηκε ο Στέφανος αφότου έφυγε από τη ζωή. Είμαι σίγουρος ότι θα προτιμούσε αυτή η αναγνώριση να είχε έρθει νωρίτερα, αλλά ήξερε πολύ καλά ότι τα έχει αυτά η πολιτική.Πάντως, νομίζω ότι στις μεγάλες του επιλογές έχει κάθε λόγο να αισθάνεται απολύτως δικαιωμένος. Νομίζω ότι και σήμερα, ειδικά στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις χρήσεις γης, θα ήταν πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι προχωράμε για πρώτη φορά έναν οργανωμένο σχεδιασμό, από το εθνικό χωροταξικό στα διάφορα χωροταξικά τα οποία αφορούν κλάδους οικοδομικής δραστηριότητας και κυρίως στα τοπικά χωροταξικά. Αυτή η προσπάθεια δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στη χώρα.Θα είναι σίγουρα χαρούμενος που καταφέρνουμε, επιτέλους, να ολοκληρώσουμε το Κτηματολόγιο και που η χώρα αποκτά κάτι το οποίο θεωρείται δεδομένο για πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες: μία οργάνωση όσον αφορά τις χρήσεις γης, του τι μπορεί κανείς να χτίσει και που στην πατρίδα μας.Οπότε, δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Συγχαρητήρια και πάλι Υπουργέ. Kirsten, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας και νομίζω ότι όλοι όσοι θα μπαίνουν σε αυτή την αίθουσα, έχει αξία αυτό… Εγώ θυμάμαι, όταν έδωσα στην κεντρική αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου το όνομα του Δημήτρη Στεφάνου, που ήταν ένας πολύ στενός συνεργάτης μου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ένας κρατικός λειτουργός με την πλήρη έννοια του όρου, ταγμένος στο καθήκον, κάθε φορά που μπαίνω και βλέπω το όνομά του νομίζω ότι δεν είναι απλά μια πράξη η οποία έχει έναν συμβολισμό, μας θυμίζει σε όλους ότι είμαστε εδώ συνεχιστές μιας διαδρομής.Και εμείς θα φύγουμε κάποια στιγμή και θα έρθουν άλλοι, αλλά κάποιοι τουλάχιστον σε ορισμένες πολιτικές μάς άνοιξαν τον δρόμο και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίζουμε».