Ταχιάος: Συμβατική υποχρέωση των εργολάβων του Μετρό η αποκατάσταση των ζημιών στην Κυψέλη

Με παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατήγγειλε τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιλέγουν να επιρρίψουν ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο για τις καθιζήσεις