Χατζηβασιλείου: Αποδεικνύεται η ταύτιση συμφερόντων και προτεραιοτήτων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, εμβληματική η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα

«Αποδεικνύεται ότι υπάρχει ταύτιση συμφερόντων και προτεραιοτήτων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών σε μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η ενέργεια, η άμυνα, η ασφάλεια και το εμπόριο», τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης, αποτιμώντας την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.Ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε την επίσκεψη «μεγάλης ουσίας και υψηλού συμβολισμού», σημειώνοντας ότι, όπως προέκυψε και από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, «η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως αναγκαίος, αξιόπιστος και, άρα, υπολογίσιμος και σημαντικός σύμμαχος και εταίρος». Όπως είπε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί «ξεκάθαρη απάντηση προς πάσα κατεύθυνση» για το επίπεδο, στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών ξεχώρισε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις GSI και GREGY, καθώς και τον Κάθετο Διάδρομο, μέσω του οποίου LNG μπορεί να διοχετεύεται από την Ελλάδα προς τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. «Όλα αυτά είναι κομμάτια ενός παζλ που έχει ως τελική εικόνα ότι η Ελλάδα είναι στην πράξη πόλος σταθερότητας και πάροχος ασφάλειας», υπογράμμισε.Ο κ. Χατζηβασιλείου στάθηκε επίσης στη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο, η οποία, όπως ανέφερε, διήρκεσε περισσότερο από 45 λεπτά. «Αυτό αποδεικνύει ότι είχαν να πουν πολλά και σημαντικά», σημείωσε, κάνοντας παράλληλα λόγο για την πολύ καλή προετοιμασία της επίσκεψης από το Υπουργείο Εξωτερικών και τα στελέχη της διπλωματικής υπηρεσίας.Αναφερόμενος στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών τη χαρακτήρισε «εμβληματική». «Πέρα από τις σαφείς αναφορές υπέρ της Ελλάδας, ήταν συγκινητική η αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και σε όσα κληροδότησε η φυλή μας στην ιστορία και στον παγκόσμιο πολιτισμό», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μετάδοση της ομιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή εικόνα της χώρας.Ερωτώμενος για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός παραμένει αμετάβλητος και το έργο θα προχωρήσει κανονικά. «Δεν απαιτείται αδειοδότηση από τρίτη χώρα. Μόνη αρμόδια να ρυθμίσει το θέμα του καλωδίου είναι η Ελληνική Δημοκρατία», ξεκαθάρισε.Τέλος, αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαμεσολάβηση για την επικοινωνία της με την Άγκυρα. «Έχουμε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας, παρά τις δυσκολίες, και πάντοτε ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας χωρίς περιστροφές, με καλή πίστη και με διάθεση καλής γειτονίας», κατέληξε.