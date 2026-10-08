Στα Χανιά την Παρασκευή η νέα συνάντηση Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
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Ελληνοτουρκικά Χανιά Τουρκία Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Στα Χανιά την Παρασκευή η νέα συνάντηση Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών θα είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ – Θα συμμετάσχουν και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων

Στα Χανιά την Παρασκευή η νέα συνάντηση Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
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Στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, ενώ της τουρκικής ο υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και από τις δύο χώρες.
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