Στα Χανιά την Παρασκευή η νέα συνάντηση Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
Στα Χανιά την Παρασκευή η νέα συνάντηση Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
Επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών θα είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ – Θα συμμετάσχουν και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων
Στα Χανιά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, ενώ της τουρκικής ο υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ.
Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και από τις δύο χώρες.
Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, ενώ της τουρκικής ο υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάυ.
Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και από τις δύο χώρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα