Πέθανε στα 80 του χρόνια ο πανεπιστημιακός δάσκαλος Άλκης Ρήγος

μέλος του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς».

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Άλκης Ρήγος, διακεκριμένος πανεπιστημιακός, ερευνητής και διανοούμενος της ανανεωτικής Αριστεράς. Ήταν ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, συμβάλλοντας ουσιαστικά με τη διδασκαλία και τη δημόσια παρουσία στη μελέτη της πολιτικής ιστορίας, των κοινωνικών κινημάτων και της εξέλιξης της δημοκρατίας στη χώρα μας.Ο Άλκης Ρήγος συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα και μετά την Μεταπολίτευση στο συνδικαλιστικό κίνημα των πανεπιστημιακών και στον δημόσιο διάλογο για την παιδεία και τη δημοκρατία. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ καιΣε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια και σημειώνει: «Με τη σκέψη, τον λόγο και τη στάση ζωής του υπηρέτησε με συνέπεια τις αξίες της Αριστεράς, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο των ιδεών και στην Αριστερά. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».