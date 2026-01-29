«Επισπεύδουμε την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας»: O Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα Κίμων τη Γαλλίδα ομόλογό του

Στον ναύσταθμο Σαλαμίνος όπου βρίσκεται η φρεγάτα Κίμων μετά την άφιξή της στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των δύο υπουργών