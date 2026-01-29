«Επισπεύδουμε την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας»: O Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα Κίμων τη Γαλλίδα ομόλογό του
Στον ναύσταθμο Σαλαμίνος όπου βρίσκεται η φρεγάτα Κίμων μετά την άφιξή της στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των δύο υπουργών
Η ελληνική φρεγάτα Belharra είναι «το πιο εμβληματικό επιστέγασμα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στις κοινές δηλώσεις που έκανε με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Καθρίν Βοτρίν.
Ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι «επισπεύδουμε την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας μέσα σε 1 με 2 μήνες υπενθυμίζοντας ότι η συγκεκριμένη συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Μίλησε επίσης για συνεργασία σε σημεία έρευνας και νέων τεχνολογιών η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.
Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε την ελληνική Belharra «το πιο εμβληματικό επιστέγασμα της στρατηγικής μας συνεργασίας» και υπενθύμισε ότι η φρεγάτα είναι η πρώτη από τις τέσσερις που θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό. Μάλιστα τόνισε ότι «η απόφαση για την τέταρτη φρεγάτα εξασφαλίζει το στρατηγικό βάθος».
«Η Ελλάδα επενδύει σε ένοπλες δυνάμεις για τον 21ου αιώνα», είπε στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας και πρόσθεσε ότι «Ελλάδα και Γαλλία συνδέονται με κοινή αντίληψη για το διεθνές δίκαιο και Δίκαιο της Θάλασσας».
Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις «διαθέτουν σημαντικό γαλλικό οπλοστάσιο» και σημείωσε ότι «συμμετέχουμε σε κοινές και ΝΑΤΟϊκές ασκήσεις και διεθνείς αποστολές. Συμμετέχουμε ως μέλη σε 8 κοινά προγράμματα».
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά της».
Η ίδια τόνισε ότι «η Belharra αναδεικνύει τη ναυτική ισχύ της Ελλάδας» και τόνισε ότι «η εταιρική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας είναι πολύ ισχυρή».
«Θα συνεχίσουμε από κοινού να υπερασπιζόμαστε τα συμφέρονται Ελλάδας, Γαλλίας και Ευρώπης. Η συνεργασία μας είναι μία από τις πιο επιτυχημένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί οι δικές μας χώρες έχουν διαμορφώσει μία επιχειρησιακή σχέση πολύ σημαντική. Οι στρατοί μας συνεργάζονται σε πολύ καλό επίπεδο». Τόνισε η Καθρίν Βοτρίν
«Η συνεργασία μας είναι μία από τις πιο επιτυχημένες»«Σήμερα γράφεται μία νέα σελίδα της ναυτικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας», είπε η Γαλλίδα υπουργός αναφερόμενη στη φρεγάτα «Κίμων».
Η ίδια τόνισε ότι «η Belharra αναδεικνύει τη ναυτική ισχύ της Ελλάδας» και τόνισε ότι «η εταιρική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας είναι πολύ ισχυρή».
Η επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού στη ΣαλαμίναΛίγο πριν τις 11:00 η Γαλλίδα επίσημη και ο Έλληνας υπουργός έφτασαν στον ναύσταθμο Σαλαμίνας και επιθεώρησαν τα τιμητικά αγήματα.
Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε επί της φρεγάτας «Κίμων» της πρώτης ελληνικής Belharra.
Ο Έλληνας υπουργός θα παραθέσει γεύμα εργασίας στη Γαλλίδα ομόλογό του. Η ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, την ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια, τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία καθώς και ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.
