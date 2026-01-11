Η ανάρτηση Γεωργιάδη για βίντεο Αμερικανού που συγκρίνει το ΕΣΥ με τις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης

Η ανάρτηση Γεωργιάδη για βίντεο Αμερικανού που συγκρίνει το ΕΣΥ με τις ΗΠΑ

Με αφορμή βίντεο για την εμπειρία νοσηλείας παιδιού από τις ΗΠΑ στη Χαλκίδα, ο υπουργός Υγείας τονίζει ότι το ΕΣΥ παραμένει λειτουργικό και δωρεάν για όλους, παρά τις δυσκολίες

Η ανάρτηση Γεωργιάδη για βίντεο Αμερικανού που συγκρίνει το ΕΣΥ με τις ΗΠΑ
Ένα βίντεο από το TikTok που ανέβασε Αμερικανός τουρίστας σχολίασε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την εμπειρία του τελευταίου από το ΕΣΥ.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, ο Αμερικανός επαινεί τη νοσηλεία που είχε το παιδί του στη Χαλκίδα μετά από μικρό ατύχημα σε πατινάζ, συγκρίνοντας το σύστημα Υγείας της Ελλάδας με εκείνο των ΗΠΑ. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι, παρά τα προβλήματα, το ΕΣΥ παραμένει λειτουργικό και απολύτως δωρεάν για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, καλώντας τους πολίτες να το εκτιμούν και να μην το απαξιώνουν.


