Η ανάρτηση Γεωργιάδη για βίντεο Αμερικανού που συγκρίνει το ΕΣΥ με τις ΗΠΑ
Με αφορμή βίντεο για την εμπειρία νοσηλείας παιδιού από τις ΗΠΑ στη Χαλκίδα, ο υπουργός Υγείας τονίζει ότι το ΕΣΥ παραμένει λειτουργικό και δωρεάν για όλους, παρά τις δυσκολίες
Ένα βίντεο από το TikTok που ανέβασε Αμερικανός τουρίστας σχολίασε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την εμπειρία του τελευταίου από το ΕΣΥ.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, ο Αμερικανός επαινεί τη νοσηλεία που είχε το παιδί του στη Χαλκίδα μετά από μικρό ατύχημα σε πατινάζ, συγκρίνοντας το σύστημα Υγείας της Ελλάδας με εκείνο των ΗΠΑ. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι, παρά τα προβλήματα, το ΕΣΥ παραμένει λειτουργικό και απολύτως δωρεάν για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, καλώντας τους πολίτες να το εκτιμούν και να μην το απαξιώνουν.
Στο Tik tok ένας Αμερικανός με το όνομα sixyouellos ανέβασε αυτό το βίντεο για να μοιραστεί με τους ακολούθους του την εμπειρία του από το ΕΣΥ. Το κοριτσάκι του είχε, στην Χαλκίδα, ένα μικρό ατύχημα (της ευχόμαστε πολλά περαστικά) και με την ευκαιρία αυτή συγκρίνει τα δύο… pic.twitter.com/Ky3nZCPBb0— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 11, 2026
