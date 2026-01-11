Η ανάρτηση Γεωργιάδη για βίντεο Αμερικανού που συγκρίνει το ΕΣΥ με τις ΗΠΑ

Με αφορμή βίντεο για την εμπειρία νοσηλείας παιδιού από τις ΗΠΑ στη Χαλκίδα, ο υπουργός Υγείας τονίζει ότι το ΕΣΥ παραμένει λειτουργικό και δωρεάν για όλους, παρά τις δυσκολίες