ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει

«Όσο κι αν προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία του φωτίζοντας δείκτες και αριθμούς από την πλευρά που τον συμφέρει η πραγματικότητα είναι αμείλικτη…», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ