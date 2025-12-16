Χαρίτσης: Όχι στον πολεμικό προϋπολογισμό, ζητάμε μείωση αμυντικών δαπανών στο 2%
Χαρίτσης: Όχι στον πολεμικό προϋπολογισμό, ζητάμε μείωση αμυντικών δαπανών στο 2%
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για «πλιάτσικο στους θεσμούς»
Για «πολεμικό προϋπολογισμό» έκανε λόγο ο κ. Αλέξης Χαρίτσης στη Βουλή προτείνοντας τη μείωση των αμυντικών δαπανών της χώρας στο 2%.
Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για τον κρατικό προϋπολογισμό επιτέθηκε στην κυβερνητική πολιτική ενώ μίλησε για «πλιάτσικο στους θεσμούς».
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πρωτοφανή διάρρηξη της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε θεσμούς όπως η Δικαιοσύνη και η Βουλή» υποστήριξε μεταξύ άλλων για να αναφερθεί στις υποθέσεις των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.
Αναφορικά με την οικονομία ο κ. Χαρίτσης σημείωσε πως «Η Ελλάδα παραμένει η χώρα της ΕΕ με το δεύτερο χαμηλότερο μερίδιο του ΑΕΠ που κατευθύνεται σε επενδύσεις. Και σύμφωνα με όλες τις οικονομικές εκθέσεις, ακόμα και αυτές οι επενδύσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στους πόρους του ΤΑΑ, που σε έναν χρόνο μάς τελειώνει. Και όλες οι εκθέσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μετά – μόνο η ελληνική κυβέρνηση δείχνει να μην ανησυχεί. Η ίδια η κυβέρνηση στον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό, μιλάει για κατάρρευση των επενδύσεων μετά το 2026. Από 10,2% το 2026, 0,9% το 2028 και 0,8% το 2029».
