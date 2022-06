Ο αντιναύαρχος Πετράκης (δεξιά) με εκπρόσωπο της Naval

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση για την υπό κατασκευή φρεγάτα

Ο αρχηγός του ΓΕΝ (δεύτερος από αριστερά) μπροστά στο σκαρί της ελληνικής FDI

O αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, βρέθηκε στα ναυπηγεία της Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας, όπου θα χτιστούν οι 3+1 ελληνικές φρεγάτεςΉδη η πρώτη έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, με την ξεχωριστή αντεστραμμένη πλώρη της.Η υπογραφή της σύμβασης είχε γίνει σε τόπο και χρόνο συμβολικό:πάνω στο θωρηκτό «Αβέρωφ», το οποίο ήταν και αυτό ένα από τα πιο προηγμένα για την εποχή του.Στην φωτογραφία πιο πάνω βλέπετε την πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI (Frigate Defence et Intervention), η κατασκευή της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει στα ναυπηγεία του Λοριάν.Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί, οι δύο πρώτες φρεγάτες θα παραδοθούν στην Ελλάδα το 2025 και η τρίτη το 2026. Η Ελλάδα διατηρεί την επιλογή να αποκτήσει και τέταρτη φρεγάτα.Στα 3,048 δισ. ευρώ προσδιορίστηκε το κόστος απόκτησης των τριών γαλλικών φρεγατών FDI HN ή. Σε περίπτωση που το υπουργείο Εθνικής Αμυνας και το Πολεμικό Ναυτικό ασκήσουν το δικαίωμα προαίρεσης και παραγγείλουν στη γαλλική Naval Group και 4η φρεγάτα, το συνολικό κόστος του προγράμματος θα ανέλθει στα 4,070 δισ. ευρώ.Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται οι φρεγάτεςμε τα οπλικά και τα ηλεκτρονικά τους συστήματα, με πρόβλεψη και για την υποστήριξη των πλοίων με ανταλλακτικά, υπηρεσίες και τα διαθέσιμα υλικά για διάστημα 36 μηνών από την παράδοση κάθε φρεγάτας. Για την εν συνεχεία υποστήριξη των φρεγατών, το follow on support στη ναυτική γλώσσα, προϋπολογίζεται η εκταμίευση 138 εκατ. ευρώ για τα τρία πολεμικά πλοία. Η ναυπήγηση των τριών φρεγατών και η ολοκλήρωση των πολεμικών πλοίων με όλο τον εξοπλισμό τους κοστολογείται στα 2,261 δισ. ευρώ.Για τα προηγμένα όπλα των φρεγατών FDI (ή Belh@rra), δηλαδή για την απόκτηση φόρτου μάχης κατευθυνόμενων βλημάτων, προβλέπεται η δαπάνη 649.950.000 ευρώ. Τοαποκτά την έκδοση των αντιαεροπορικών πυραύλων με τα 32 «κελιά», δηλαδή οι ελληνικές Belh@rra θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν παράλληλα φορτωμένους 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, το βεληνεκές των οποίων υπολογίζεται στα 120 χιλιόμετρα.Για να αντιληφθεί κάποιος το άλμα στις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού, πρέπει να σημειωθεί ότι οι φρεγάτες που έχει σήμερα ο ελληνικός στόλος έχουν 8 «κελιά» με αντιαεροπορικούς πυραύλους ESSM με βεληνεκές 15 χιλιόμετρα. Ο οπλισμός εναντίον πλοίων περιλαμβάνει τους πλέον εξελιγμένους «ψηφιακούς» Exocet MM40 Block 3c, με ικανότητα κρούσης σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν και δυνατότητα να πλήξουν παράκτιους στόχους.Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί από την Αθήνα και το Παρίσι,. Το τρίτο πλοίο αναμένεται να παραληφθεί από την Ελλάδα το 2026 και -σε περίπτωση που προχωρήσει η παραγγελία και για την τέταρτη Belh@rra- το τέταρτο θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας το 2027.Στο κονδύλι των 3,048 δισ. ευρώ για τις τρεις φρεγάτες (και στο αντίστοιχο τίμημα των 4,070 δισ. ευρώ αν αποφασιστεί η αγορά και τέταρτης FDI HN), συμπεριλαμβάνονται επιπλέον δυνατότητες υλικοτεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης χωρίς διαφοροποίηση του τελικού τιμήματος. Οι παραδόσεις των οπλικών συστημάτων και των κατευθυνόμενων βλημάτων έχουν συγχρονιστεί με τις παραλαβές των φρεγατών και παράλληλα έχει συμφωνηθεί η υλικοτεχνική υποστήριξή τους σε βάθος 5ετίας.Η ολοκλήρωση των τριών συμβάσεων μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και των γαλλικών εταιρειών Νaval Group και MBDA France για τη ναυπήγηση των φρεγατών, την αγορά φόρτου κατευθυνόμενων βλημάτων και όλου του πολεμικού εξοπλισμού, μαζί με τη συμφωνία για το «follow on support» των φρεγατών δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Πρόκειται για ένα κολοσσιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα, αξίας τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ, με πάρα πολλές λεπτομέρειες που χρήζουν εξονυχιστικού ελέγχου.