Συνάντηση Δένδια με Γάλλο πρέσβη: Η ενίσχυση των σχέσεων με τη Γαλλία στο προσκήνιο

Με τον Πρέσβη της Γαλλίας, P. Maisonnave, συζητήσαμε για την ενίσχυση της συνεργασίας 🇬🇷🇫🇷 και περιφερειακά θέματα - I met with #France Ambassador #Patrick_Maisonnave @GreeceMFA. Productive meeting focused on strengthening 🇬🇷🇫🇷 cooperation, discussion on regional issues. pic.twitter.com/UOzVADyS9B