Επικοινωνία Δένδια - Χριστοδουλίδη μετά τη NAVTEX για το Barbaros

Ι spoke by phone to #Cyprus FM @Christodulides. Situation in #EasternMediterranean, turkish actions in focus, 🇬🇷🇨🇾 close coordination. pic.twitter.com/weXOVGJoP2 — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 28, 2020

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις τουρκικές ενέργειες και τον διαρκή συντονισμό Ελλάδας καi Κύπρου, σύμφωνα με αναρτήσεις του Νίκου Δένδια και του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.Όπως είναι γνωστό, μετά την απόσυρση του Οruc Reis η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex για σεισμογραφικές έρευνες από το ερευνητικό σκάφος «Barbaros» σε θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Αμμοχώστου και εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα 28 Ιουλίου 2020 μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου 2020 και δεσμεύει περιοχές των θαλασσοτεμαχίων «2» και «3», καθώς και μια μικρή περιοχή του τεμαχίου «13».Η νέα τουρκική Navtex όπως δημοσιεύτηκε:TURNHOS N/W : 0999/20MEDITERRANEAN SEA1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;34 49.07 N - 034 21.35 E35 04.98 N - 034 21.61 E35 19.94 N - 034 48.76 E34 41.27 N - 034 47.91 E34 17.81 N - 034 30.25 E34 06.57 N - 034 15.20 E34 17.55 N - 034 15.36 E34 15.83 N - 033 56.44 E34 41.31 N - 033 56.73 E5 NM BERTH REQUESTED2. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.