Ξέσπασε σε κλάματα ο εκφωνητής για το τελευταίο μετάλλιο της Πολίν Φεράντ-Πρεβό στην ορεινή ποδηλασία - Δείτε βίντεο

Plus de peur que de mal pour Loana Lecomte après sa grosse chute lors de l'épreuve de VTT cet après-midi. La Française, touchée à la mâchoire et à l'œil, a été contrainte à l'abandon alors qu'elle était toujours en course pour la médaille de bronze.

